مهجورة 35 عاما ..شاهد | السياحة فوق التلوث النووي بجانب جسر الموت بأوكرانيا

عرضت قناه الحدث العربية فيديو يوضح انه لم يتخيل احد يوم أن تكون مدينة بريبيات القريبة من مفاعل تشير نوبل النووي أنها ستتحول إلي مزار سياحي بعد أن ظلت مهجورة 35 عاما .

واضاف الفيديو أن انفجار المفاعل حدث عام 1986 وهذا الانفجار نتج عنة تلوث إشعاعيا هائل ولكن وكالات السياحة الأوكرانية تواجه طلبا متزايدا علي الرحلات السياحية لدخول بريبيات .

واوضح الفيديو أن الرحلات تشمل زيارة " جسر الموت " والمحطة النووية بالإضافة إلي جولة حول المفاعل المهجور .