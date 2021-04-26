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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

من يتوج بالليجا؟.. برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو وإشبيلية يتصارعون على الدوري الإسباني

صدى البلد

اشتد الصراع على صدارة ترتيب الدوري الإسباني، فيومي السبت والأحد قلبا الموازين تمامًا فيما يخص الصراع على التتويج بلقب الليجا.

أتلتيكو مدريد الذي كان متصدرًا للدوري الإسباني منذ البداية، ووصل الفارق بينه وبين أقرب منافسيه في وقت من الأوقات لـ 11 نقطة، أصبح قريبًا للغاية من خسارة تلك الصدارة، والتي قد يخطفها منه فريق برشلونة يوم الخميس المقبل، فكتيبة الأرجنتيني دييجو سيموني خسرت أمام أتلتيك بيلباو بهدف نظيف، ليتوقف رصيدهم عند 73 نقطة في المركز الأول.

برشلونة صار قريبًا للغاية من تحقيق لقب الدوري الإسباني بعد عناء، الفريق فاز أمس على فياريال، رفع رصيده لـ 71 نقطة في المركز الثالث متساويًا مع ريال مدريد، ولديه مباراة مؤجلة أمام غرناطة يوم الخميس.. إن فاز بها وفاز بجميع المباريات المقبلة سيتوج بالليجا، حتى أنه أصبحت لديه رفاهية التعادل في مباراة وحيدة أمام أتلتيكو مدريد، والتي ستجمعهما بعد جولة وحيدة.

برشلونة وأتلتيكو مدريد ليسا في الصراع بمفردهما، يوجد أيضًا ريال مدريد وإشبيلية بحظوط أقل وليس أمامهما سوى انتظار تعثر البارسا والأتلتي.. الريال يحتل المركز الثاني برصيد 71 نقطة، ولديه أفضلية المواجهات المباشرة على أتلتيكو وبرشلونة، وإشبيلية يحتل المركز الرابع برصيد 70 نقطة.

إذًا من سيتوج بالليجا؟ نستعرض الموقف بالتفصيل في ذلك التقرير.

البداية ستكون مع الفريق صاحب الصدارة المؤقتة أتلتيكو مدريد، الذي يملك في جعبته 73 نقطة من 33 مباراة.. إذًا ماذا يحتاج أتلتيكو؟

يحتاج أتلتيكو الفوز في جميع مبارياته من أجل التتويج بلقب الليجا، وهذا يكفيه من أجل الفوز بالبطولة دون النظر للفرق الأخرى المنافسة.

مباريات أتلتيكو مدريد المتبقية: إلتشي خارج الأرض - برشلونة خارج الأرض - سوسيداد على ملعبه - أوساسونا على ملعبه- بلد الوليد خارج الأرض

أما برشلونة، فبرشلونة كما ذكرنا يحتل المركز الثالث برصيد 71 نقطة من 32 مباراة فقط، إذا ماذا يحتاج البارسا؟

يحتاج برشلونة للفوز في جميع مبارياته من أجل التتويج بلقب الليجا، دون النظر لنتائج المنافسين، أو الفوز في جميع المباريات والتعادل أمام أتلتيكو مدريد.. سيمنح هذا برشلونة اللقب أيضًا.

مباريات برشلونة المتبقية: غرناطة على ملعبه - فالنسيا خارج الأرض - أتلتيكو مدريد على ملعبه - ليفانتي خارج الأرض - سيلتا فيجو على ملعبه - إيبار خارج الأرض

نأتي لـ ريال مدريد، فهو يحتل المركز الثاني برصيد 71 نقطة من 33 مباراة، ويجب أن نذكر أنه يتفوق بالمواجهات المباشرة على كل من برشلونة وأتلتيتكو مدريد، أي أن التعادل مع أي منهما في النقاط سيمنحه لقب الليجا.. إذًا ماذا يحتاج الريال؟

يحتاج ريال مدريد للفوز في جميع مبارياته، انتظار تعثر برشلونة في مباراتين، منها التعادل أمام أتلتيكو مدريد في المباراة التي ستجمعهما وهذا سيمنح ريال مدريد اللقب.

مباريات ريال مدريد المتبقية: أوساسونا على ملعبه - إشبيلية على ملعبه - غرناطة خارج الأرض - أتلتيك بيلباو خارج الأرض - فياريال على ملعبه

وختامًا مع إشبيلية صاحب المركز الرابع برصيد 70 نقطة من 33 مباراة.. ماذا يحتاج الفريق الأندلسي؟

يحتاج إشبيلية للفوز في جميع مبارياته المتبقية ليصل لـ 85 نقطة، سينتظر إشبيلية تعادل أتلتيكو مدريد مع برشلونة، وتعثر أتلتيكو مدريد في مباراة أخرى إما بالتعادل أو الهزيمة، إضافة لـ هزيمة برشلونة في مباراة أخرى أو تعادله في مباراتين إضافة للتعادل أمام أتلتيكو.

مباريات إشبيلية المتبقية:أتلتيك بيلباو على ملعبه - ريال مدريد خارج الأرض - فالنسيا على ملعبه - فياريال خارج الأرض - ألافيش على ملعبه.

الصراع على أشده في الدوري الإسباني، فمن يحسم لقب الليجا الأكثر شراسة هذا الموسم.

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