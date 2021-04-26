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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

هالة السعيد:المرحلة الثانية لـ حياة كريمة تستهدف تحسين حياة 57 مليون مواطن

هالة السعيد وزيرة
هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية،  أن إن اطلاق المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة يأتي استكمالا لنجاح المرحلة الاولي التي تم إطلاقها في يناير 2019 الَّتِي تَمَّ إطْلَاقُهَا فِي يَنايِر 2019 واستهدفت 375 قرية .

وأضافت وزيرة التخطيط في تصريحات لها، وأسهمت مبادرة حياة كريمة في تخفيف حد تأثيرات فيروس كوورنا على حياة 4.5 مليون مواطن .

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وتابعت :وهو ما ساعد في خفض معدلات الفقر في بعض القرى بنسبة 14 نقطة، ونتج عنه تحسن في اتاحة الخدمات الاساسية بحوالي 50 نقطة مئوِية في بعض القرى .


وأشارت إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء 51 وحدة صحية وانشاء 1534 فضلا دراسيا واتاحة خدمات الصرف الصحي في 37 قرية، ورفع كفاءة 5339 منزلا، فضلا عن تغيرها من التدخلات التنموية التي تتلاقى مع كافة أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر. 
 


وأشارت السعيد إلى أن الـمرحلة الثانية تستهدف كل قرى الريف المصري (4670 قَرْيَة يقطن بها نص سكان مصر -57 مِلْيون مواطن) لِيَتِمّ تَحْوِيلُهَا إِلىَ تجمّعات ريفية مُستدامة تتوافر بِهَا كَافَّة الاحتياجات التنموية خِلَال ثَلَاثَة أعوام وبتكلفة إجْمَالِيَّة تَتَخَطَّى 600 مليار جُنَيْه، وَبِمَا يُسرِّع مِن خُطَى الدَّوْلَة الـمبذولة تِجَاه تَوْطِين أَهْدَاف التَّنْمِيَة الـمُستدامة، وَبِمَا يَفُوق مُستهدفات رُؤْيَة مِصْر 2030.  
 

المرحلة الثانية مبادرة حياة كريمة فيروس كوورنا معدلات الفقر التنمية المستدامة الصرف الصحى

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