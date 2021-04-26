بعد زيادة إصابات كورونا..التعليم العالي: نتخذ قرارات مختلفة في هذه الحالة فقط..تفاصيل

أكد الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، متابعة الإجراءات الاحترازية بالجامعات باستمرار، موضحا:" لو رصدنا خطرا سيكون هناك قرار لحفظ صحة الطلاب والعاملين، لكن الوضع مطمئن حتى الآن".

وقال عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي" على قناة صدى البلد :"ليس من المهنية السماح بتخريج طلاب الكليات العملية دون إتمام الدراسة، لذلك لجأنا إلى تنفيذ إجراءات التباعد وتقليل عدد المحاضرات»، مشيرا إلى أن الجامعات تنفذ جزءا من طرق التعليم عن بعد للكليات النظرية.



وأضاف:"المجلس الأعلى للجامعات قرر تشديد الإجراءات الاحترازية، وتقليل المدة الزمنية للمحاضرات العملية"، مردفا:"الوضع مطمئن حتى الآن بسبب عدم وجود كثافة للطلاب داخل الجامعات".

وأكمل:"المجلس الأعلى للجامعات في حالة انعقاد دائم، ولكل حدث حادثة"، مشددا على متابعة الأعلى للجامعات لردود أفعال الطلاب على مواقع التواصل الاجتماعي، والحرص على صحتهم.