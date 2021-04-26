التعليم العالي للطلاب: الأعلى للجامعات في حالة انعقاد دائم ونتابع ردود أفعالكم

أكد الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، متابعة الإجراءات الاحترازية بالجامعات باستمرار، موضحا:" لو رصدنا خطرا سيكون هناك قرار لحفظ صحة الطلاب والعاملين، لكن الوضع مطمئن حتى الآن".

وقال عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي" على قناة صدى البلد :"المجلس الأعلى للجامعات في حالة انعقاد دائم، ولكل حدث حادثة"، مشددا على متابعة الأعلى للجامعات لردود أفعال الطلاب على مواقع التواصل الاجتماعي، والحرص على صحتهم.



وأوضح:" ليس من المهنية السماح بتخريج طلاب الكليات العملية دون إتمام الدراسة، لذلك لجأنا إلى تنفيذ إجراءات التباعد وتقليل عدد المحاضرات، مشيرا إلى أن الجامعات تنفذ جزءا من طرق التعليم عن بعد للكليات النظرية.



وأشار إلى أن الجامعات شددت منذ بداية الترم على الطلاب الذين يشعرون بأية أعراض اشتباه كورونا أو دور برد بعدم الحضور.