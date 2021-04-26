بـ إطلالة جذابة.. الراقصة لورديانا تبهر متابعيها على البحر

نشرت الراقصة البرازيلية لورديانا، صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"،حيث تتواجد حاليا في البرازيل.



وظهرت الراقصة لورديانا؛ علي البحر وهي تقضي اجازتها في البرازيل، بإطلالة أنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية ملابس صيفية جذابة وتركت شعرها منسدلا علي كتفيها بطريقة مميزة.



وعلقت الراقصة لورديانا على الصور قائلة: "إعادة شحن المشاعر الجيدة لبدء الأسبوع".



من جهة أخرى، كشفت الراقصة لورديانا البرازيلية أسرارا لأول مرة عن حياتها الشخصية، وقالت إنها متواجدة فى مصر منذ 4 سنوات، مؤكدة أنها جاءت لمصر لأنها المكان المناسب.



وأضافت خلال حوار على الحدث اليوم أنها درست الرقص الشرقي وغيره من أنواع الرقص فى البرازيل، ومصر كانت أول دولة تبدأ فيها احتراف الرقص.



ولفتت إلى أنها اختارت مصر لوجود زميلة لها، مؤكدة أنها تعاقدت مع شركة وقامت بترتيب الأعمال لها.



وتابعت: كنت فى البرازيل وصديقة قالت لى أنهم محتاجين لـ راقصة فى مدينة شرم الشيخ وعلى هذا الأساس بدأت من هنا".

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