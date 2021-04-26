محمد منير يغنى لمصر وفلسطين في ذكرى تحرير سيناء بالأوبرا

الكينج يلامس حدود الاحلام فى امسية رمضانية بالاوبرا

أقامت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر أمسية رمضانية لامست حدود الاحلام امتزجت خلالها عبقرية موقع مسرح النافورة بالصوت الساحر للكينج محمد منير الذى خلق حالة من السمو الوجدانى للجمهور مستحضرا ذكريات مشواره الفنى الممتد منذ اكثر من 42 عاما.

وخلال الحفل الذى حضره السفير سيريل نون سفير المانيا بالقاهرة وعدد من الشخصيات العامة احتفل الكينج محمد منير بذكرى تحرير سيناء موجها التهنئة لجموع المصريين حيث قدم اغنية عروسة النيل واهدى تحيه لفلسطين وشعبها باغنية العمارة العمارة التى ردد معه الحضور كلماتها .

كما تجلى فى غناء مجموعة من اعماله الشهيرة التى صنعت نجوميته وباتت علامات بارزة فى تاريخ الابداع المعاصر هى غريبة ، يا سمرا ، حتى حتى ، احمر شفايف ، فينك يا حبيبى ، انا رايق ، علمونى عنيكى ، ابن ماريكا ، الكون كله بيدور ، الرزق على الله واشكى لمين .