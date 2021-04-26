نقل والد ووالدة نصر محروس للعناية المركزة .. تفاصيل

أصيب والد ووالدة المنتج نصر محروس، بفيروس كورونا المستجد الامر الذي استدعى نقلهما إلى العناية المركزة لحين استقرار حالتهما الصحية.

وكان المنتج نصر محروس، قال إن الكينج محمد منير حالة لا يمكن تكرارها، موضحًا أن منير يغني بطريقة لا يوجد لها مثيل.



وأضاف خلال فيديو له مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي"، أنه يتمنى المزيد من النجاح لـ الكينج.



وتابع: خد بالك من نفسك يا كينج ومن صحتك عشان خاطرنا كلنا انت عارف قد ايه مكانتك كبيرة عندنا و بنحبك".