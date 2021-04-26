سامسونج تستعد لإطلاق هذه الأجهزة فى حدث Galaxy Unpacked القادم

تستعد شركة سامسونج الكورية الجنوبية، هذا الأسبوع لإطلاق واحدا من أهم مؤتمراتها هذا العام ، وهو حدث Galaxy Unpacked الذى سيعقد بعد غد ،يوم 28 أبريل المقبل، حيث ستكشف فيه الشركة عن أقوى أجهزتها لهذا العام.



وبحسب صحيفة ديلى إكسبرس فإن سامسونج ستطلق عددا من أجهزة اللاب توب والتابلت مثلما قامت شركة آبل منذ أيام قليلة بإطلاق أجهزتها الجديدة من iMac و iPad ، ومن المتوقع أن تصدر سامسونج هذه الأجهزة :



جهازى لاب توب Galaxy Book Go و Galaxy Book Pro



ومن المتوقع أن يحصل الجهازان على شاشات من نوع OLED بمقاسات 13.3 و 15.6 بوصة ، ومعالجات إنتل من الجيل الحادى عشر، مع جسم من الألومنيوم ، بالإضافة إلى قلم S Pen الذكى.



جهاز التابلت Galaxy Tab A7 Lite



ويعتبر من أفضل وأرخص أجهزة التابلت من الفئة المتوسطة التى ستصدرها سامسونج هذا العام، مع شاشة مقاس 8.4 بوصة ، مع تصميم معدني نحيف، كما سيصدر ب 3 أنواع واى فاى Wi-Fi، ومعالج من نوع Helio P22T من شركة MediaTek ، وبطارية تبلغ 5100 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 15 واط .



جهاز التابلت Galaxy Tab S8 Plus



وسيأتى بشاشة قياس 10 بوصة أو أكبر نسبيا مع أكثر من إصدار للواى الفاى Wi-Fi ، وأحدث معالج من شركة كوالكوم الأمريكية Snapdragon 888 ، وبطارية بسعة كبيرة قد تبلغ 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 25 واط ، مع فتحة شحن من نوع USB-C .