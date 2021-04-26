استقالة أسامه نبيه من منصبه داخل نادي الزمالك

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن اعتذار أسامة نبيه المدرب العام لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، عن الاستمرار في مهام عمله خلال الفترة المقبلة.



وأضاف المصدر أن هذا القرار جاء بسبب توتر العلاقات بين أسامة نبيه والفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض خلال الأيام القليلة الماضية.

وأجتمع أسامة نبيه مساء أمس الأحد مع مسئولي الزمالك في غياب كارتيرون، واعتذر عن الاستمرار في منصبه، بسبب عدم حصوله على الصلاحيات الكافية من جانب المدرب الفرنسي.

وغاب أسامة نبيه عن مران الزمالك أمس الأحد، بعدما قرر الرحيل، بينما تواجد أحمد عبدالمقصود المدرب المساعد في المران بشكل طبيعي.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق البنك الأهلي اليوم الاثنين في اللقاء المؤجل من الجولة 17 لبطولة الدوري العام.