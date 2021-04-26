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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يطلب من أسامة نبيه الاستمرار لحين انتهاء لقاء البنك الأهلي

أسامه نبيه
أسامه نبيه

كشف مصدر مطلع داخل  نادي الزمالك عن  طلب اللجنة المعينة لادارة شئون النادي من أسامة نبيه المدرب العام بالفريق الأبيض، الاستمرار في منصبه خلال مباراة الفريق الأبيض مع البنك الأهلي اليوم الاثنين.

 


يأتي ذلك بعدما اعتذر أسامة نبيه المدرب العام لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، عن الاستمرار في مهام عمله خلال الفترة المقبلة، وذلك بسبب توتر العلاقة بينه وبين الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض.

 


واجتمع أسامة نبيه مساء أمس الأحد مع مسئولي النادي الأبيض في غياب كارتيرون، واعتذر عن الاستمرار في منصبه، بسبب عدم حصوله على الصلاحيات الكافية من جانب المدرب الفرنسي.

 


وغاب نبيه عن مران الزمالك أمس الأحد بعدما قرر الرحيل، بينما تواجد أحمد عبدالمقصود المدرب المساعد في المران بشكل طبيعي.

 

 

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة البنك الأهلي اليوم الاثنين في اللقاء المؤجل من الجولة 17 لبطولة الدوري العام.

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