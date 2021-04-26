قريبا.. السياحة: الانتهاء من تطعيم العمال بالقطاع السياحي في البحر الأحمر وجنوب سيناء

قال خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إنه تم الإعلان عن استئناف الطيران نع الجانب الروسين وعليه التقيت بالسفير الروسي في مصرن وتم إجراء عدة اجتماعات مع منشطى السياحة وممثلي شركات السياحة اروسية.



وأضاف “العناني” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة” المذاع على قناة “إكستار نيوز”، أنه تواصل مع السفير المصري في روسيا من أجل تحديد الخطوات التنفيذية، موضحا: نحن على أتم استعداد لاستقبال السياحة الروسية والعالمية أيضا.



وأوضح أن أعداد السائحين في تزايد مستمر وملحوظ بداية من عام 2021، مؤكدا على أن هناك حالة شغف واشتياق من الجانب الروسي للمنتجاعات المصرية في جنوب سيناء والبحر الأحمر.



وكشف عن وجود زيارة إلى محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر بحضور وزيرة الصحة والطيران من أجل إعلان انتهاء تطعيم جميع العمالين بقكاع السياحة داخل المحافظتين.



وأشار إلى أن شهر أبريل شهد زيادة عن شهر مارس بنسبة 25%، منوها إلى أننا حاليا نصل إلى 40 أو 45% من أعداد السائحين في عام 2015.







