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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ولي العهد السعودي يستعرض تحقيقه رؤية المملكة 2030

ولي العهد السعودي
ولي العهد السعودي

أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي، ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أن برامج تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 استطاعت تحقيق إنجازات استثنائية، وعالجت تحديات هيكلية خلال خمسة أعوام فقط.

 

ورفع ولي العهد، شكره إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل، لما تجده رؤية المملكة 2030 من دعم كبير وعناية بالغة.

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كما عبر عن تقديره لجهود جميع الجهات الحكومية حيث تغلبت على الكثير من التحديات خلال الفترة الماضية، مُشيداً بالخبرات المكتسبة التي لا تقدّر بثمن، والتي عززت الثقة في تحقيق أهداف الرؤية.

 

وكان مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية قد استعرض ما حققته رؤية المملكة 2030 بعد مرور خمس سنوات منذ إطلاقها، والتي كان تركيزها في أعوامها الماضية على تأسيس البنية التحتية التمكينية، وبناء الهياكل المؤسسية والتشريعية ووضع السياسات العامة، وتمكين المبادرات، فيما سيكون تركيزها في مرحلتها التالية على متابعة التنفيذ، ودفع عجلة الإنجاز وتعزيز مشاركة المواطن والقطاع الخاص بشكل أكبر. 

ولي العهد السعودي العاهل السعودي رؤية المملكة 2030 السعودية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي

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