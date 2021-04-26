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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد محمود: سعيد بدوري في "نجيب زاهي زركش"

نجيب زاهي زركش
نجيب زاهي زركش

علق الفنان محمد محمود، على  دوره المتميز في مسلسل "نجيب زاهي زركش"، حيث قال إن ردود الأفعال أسعدته كثيرا، لدرجة جعلته يشعر أنه لم يقدم أي أعمال فنية من قبل، رغم مشواره الطويل مع السينما والدراما والمسرح. 

أضاف محمود خلال لقائه عبر تطبيق "زووم" ببرنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "إكسترا نيوز"، أن كم التهاني والتعليقات الجيدة التي تصله على دوره، لا يمكن أن يتصورها من كثرتها، بالإضافة إلى المنشورات الكثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تشيد به وبدروه، موضحًا أنه يعيش في حالة جديدة من النجاح، لم يجربها من قبل مع أي عمل.

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تابع أنه: سعيد جدًا بده وحاسس إنه فضل من ربنا، معللًا أن سبب نجاح هذا الدور والعمل بشكل عام، يكمن أولًا في سيناريو وحوار المسلسل، المكتوب بحرفية شديدة، بالإضافة إلى قيادة العمل من قبل مخرج متفهم كل أدواته بشكل كبير، ويهتم بكل تفصيلة بالعمل حتى ولو صغيرة، فضلًا عن تواجد نجم كبير مثل يحيي الفخراني، على رأس أبطال العمل.


أردف أنه كان ينتظر فرصة التعاون مع يحيي الفخراني، منذ أكثر من 30 عامًا، حتى أذن المولى سبحانه وتعالى وتحقق ذلك بالمسلسل.
يذكر أن برنامج "كلمة أخيرة" يذاع على قناة "ON" من السبت إلى الثلاثاء في التاسعة مساء، ويذاع في رمضان على "إكسترا نيوز" من السبت إلى الاثنين في تمام الحادية عشر مساءً.
 

يحيى الفخراني مسلسل نجيب زاهي زركش نجيب زاهي زركش محمد محمود نهى عابدين الإعلامية لميس الحديدي

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