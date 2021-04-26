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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار توك شو.. التعليم العالي تزف بشرى سارة للطلبة .. والطيران توقف الرحلات إلى الهند

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو ، مجموعة من الموضوعات المهمة في عدة مجالات على مدار الساعة، ومن ضمنها :

«الطيران» توقف الرحلات مع الجانب الهندي .. وتوضح الموقف بعد عودة السياحة الروسية
قال الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، إن الجانب الروسي تقدم خلال شهر فبراير الماضي بحجز 3 رحلات إلى شرم الشيخ والغردقة، موضحا أن الجانب المصري تقدم بالموافقة على تلك الرحلات.

عقوبة التحريض على ختان الإناث من خلال مواقع التواصل الإجتماعي ..أمين اللجنة التشريعية بالنواب يوضح
 

قال الدكتور علي بدر ، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب ، إن إذا طلب شخص الختان لأحد أفراد أسرته ، تم تغليظ العقوبة إلى السجن لمدة تبدأ من 3 سنوات إلى 7 سنوات .

بعد زيادة إصابات كورونا..التعليم العالي: نتخذ قرارات مختلفة في هذه الحالة فقط..تفاصيل
أكد الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، متابعة الإجراءات الاحترازية بالجامعات باستمرار نافيا اللجوء إلى الأبحاث بدلا من الامتحانات على غرار العام الماضي.

طارق شوقى يعلن موعد امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية ..فيديو
قال الدكتور طارق شوقى ،وزير التربية والتعليم، إن قرار نهاية العام الدراسى الحالى من رياض أطفال وحتى الصف الثانى الثانوى باستثناء الشهادتين الإعدادية والثانوية سينتهي فى شهر ابريل الحالى وسيتم اعتماد درجات الامتحان لهذا الترم، هو قرار وزاري وليس للجنة إدارة الأزمات أى علاقة. 

أحمد موسى يناشد رئيس الوزراء عدم ترحيل إجازة شم النسيم إلى يوم الخميس
ناشد الإعلامي أحمد موسى، الدكتور مصطفي رئيس مجلس الوزراء عدم ترحيل إجازة شم النسيم إلى يوم الخميس.

لا أبحاث ولا أوراق بحثية.. خالد عبد الغفار يعلن بشرى سارة لطلبة الكليات
صرح "خالدعبدالغفار"،وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بأن العام الدراسى الحالى سيمر بسلامة وهدوء تام دون وجود أى مشاكل أو ضغوطات ولن يكون هناك لجوء لأى قرارات مصيرية، منوهاً إلى أن الأمور فى الكليات سلسة وبسيطة وأقل تعقيدا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الأساسى  ولا يوجد مقارنة بين الأثنين والبعض يحاول استغلال الوضع لإلغاء الإمتحانات .


شاهد| شريف إكرامي يرفض الاعتذار لجمهور الأهلي
قال  شريف إكرامي  حارس مرمى نادى بيراميدز، إنه لم يتجاوز مع الجمهور الكاره لشخصه أو للنادي الأهلي، قائلا "لن أعتذر عن صورة الحذاء لأنني لم أخطأ ولم أقصد بها النادي أو الجمهور" مؤكدا أن هذا الموقف كان منذ 3 سنوات.

المذيعة منى عبد الوهاب تكشف حقيقة إلحادها وعدائها لرجال الدين.. فيديو
نفت المذيعة منى عبد الوهاب شائعة إلحادها، وأوضحت أنه ليس لديها عداء مع رجال الدين.
 

نية التأجيل.. متحدث التعليم العالي يكشف موقف طلاب الجامعات من العام الدراسي
قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن المجلس الأعلى للجامعات ناقش الوضع الحالي لنسب الإصابات بين الطلاب، موضحا أن وزير التعليم العالي شدد على ضرورة تشديد الإجراءات الاحترازية.

 

وزير الطيران المدني وزارة التعليم العالى وزير التربية والتعليم مجلس الوزراء اخبار التوك شو

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