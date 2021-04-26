حفل الأوسكار.. soul يحصد جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة

حصد فيلم soul، جائزة أفضل رسوم متحركة ضمن قائمة جوائز حفل الأوسكار المقام فعالياته حاليا، بمسرح دولبي، ومحطة لوس أنجلوس الاتحادية.

أثار فيلم الرسوم المتحركة أو الانيميشن soul حالة من الجدل الواسع حيث حقق إشادة كبيرة فور عرضه امس على منصة "ديزنى بلاس" وذلك بعد أن قررت الشركة المنتجة للفيلم عدم عرضه فى دور العرض بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

قصة الفيلم

فيلم soul او سول أمريكى الجنسية وتدور أحداثه فى إطار كوميدى حول رحلة ما بين الموت والحياة، التي سيخوضها البطل الذي يدعى جو جاردنر وهو مدرس موسيقى، لكنه غير راض عن مهنته ويسعى لأن يكون عازف موسيقى الجاز، ويستعين بـ "الروح 22" بعد أن انفصلت روحه عن جسده عن طريق الخطأ، لتحقيق حلمه الذي يمثل له معنى الحياة.

أقيمت فعاليات النسخة الـ 93 من حفل توزيع جوائز الأوسكار فجر اليوم، بعدما اضطرت أكاديمية فنون وعلوم الصور المسئولة عن تنظيم الحدث العالمي السنوي الى تأجيله من فبراير إلى أبريل بسبب جائحة كورونا.

يبث حفل الأوسكار على الهواء مباشرة عبر شاشة ABC الأمريكية، ويمكن للمشاهدين في أكثر من 225 دولة متابعته عبر الإنترنت، ويشهد الحفل عروض غنائية للخمس أعمال الاصلية المرشحة ضمن قائمة الأفضل هذا العام.

بذل منتجو حفل الأوسكار جهدا كبيرا حتى يظهر النجوم والمرشحين على السجادة الحمراء بأنفسهم، وعدم اللجوء إلى المنصات الإلكترونية التي برزت خلال موسم الجوائز هذا العام أبرزها تطبيق زووم.