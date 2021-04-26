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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رغم الخسارة أمام بلباو.. قائد أتليتكو مدريد: واثقون من الفوز بالليجا

صدى البلد

قال الإسباني كوكي ريسوريكيون ميروديو، قائد فريق أتليتكو مدريد الإسباني، إن فريقه لا يزال قادرًا على الفوز بالدوري الإسباني (الليجا)، رغم خسارته أمس الأحد، أمام أتلتيك بيلباو على ملعب سان ماميس، بهدفين مقابل هدف.


وأضاف كوكي، في تصريحات عقب اللقاء مساء اليوم: "إننا واثقون من الفوز في جميع المباريات الخمس المتبقية في عمر المسابقة".


وأشار كوكي إلى أن الفريق بحث عن الفوز في الشوط الثاني بكل الطرق، وتمكن من إحراز هدف التعادل، ولكن مع تراجع الفريق، تمكن بلباو من تسجيل هدف في الأوقات الأخيرة من المباراة.


وبعد هزيمة أتليتكو مدريد، اشتعلت المنافسة بضراوة على اللقب، حيث تجمد رصيد أتلتيكو، الذي تلقى خسارته الرابعة في البطولة هذا الموسم، عند 73 نقطة في الصدارة، بفارق نقطتين أمام الريال وبرشلونة صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب، علما بأن برشلونة مازال يمتلك مباراة مؤجلة، ربما ستمنحه الصدارة حال فوزه بها، فيما ارتفع رصيد بيلباو إلى 41 نقطة في المركز العاشر.
 

الإسباني كوكي ريسوريكيون ميروديو بلباو أتليتكو مدريد

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