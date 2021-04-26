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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

بين مصابي كورونا.. حفل زفاف عروسين داخل جناح العزل.. صور

عروسين
عروسين

من رحم الأزمات خرجت أسعد اللحظات، حيث قام عروسان هنديان بعقد زفافهما داخل جناح عزل كورونا في مستشفى Alappuzha Medical College بولاية كيرالا.

 

بملابس المستشفى، قام عروسان بعقد قرانهما داخل جناح العزل بحضور عدد قليل من مرضى كورونا وطاقم المستشفى.

 

فبدلاً من ارتداء فستان الزفاف كأي فتاة في مثل هذا اليوم المنتظر، ارتدت العروس أبهيرامي مجموعة معدات الحماية الشخصية (PPE) لكورونا، ليتم عقد القران في موعده المحدد بعد عدة تأجيلات.

 

كانت كلتا العائلتين في خضم الاستعدادات للزفاف عندما ثبتت إصابة العريس ساراث، وهو مواطن من أونامبالي بمنطقة ألابوزا، بفيروس كورونا بعد عودته من قطر قبل شهر، وتم نقله إلى المستشفى.

 

كما أصاب الفيروس والدته أيضًا قبل الزفاف، ودخلت إلى نفس الجناح مع ابنها، وعلى الرغم من الموقف غير الصعب، قرر الزوجان المضي قدمًا في حفل الزفاف كما هو محدد من قبل في 25 أبريل، مع اتباع جميع قواعد كورونا.

 

كانت العروس ترتدي مجموعة معدات الوقاية الشخصية من الرأس إلى أخمص القدمين، مع وجود زوج من الأقراط فقط وكانا الاكسسوار الوحيد الظاهر.

 

كان حفل الزفاف قد تم تأجيله العام الماضي، حيث لم يتمكن ساراث من العودة من قطر في الوقت المحدد بسبب تفشي الفيروس، لهذا السبب قررت كلتا العائلتين عدم تأجيل الزفاف مرة أخرى، على الرغم من تشخيص إصابة العريس بكورونا.

 

عانى العريس ووالدته من مشاكل في التنفس، وبعد ذلك، ثبتت إصابتهما وتم نقلهما إلى مستشفى كلية ألابوزا الطبية.

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sarath_abhirami_wedding_covid_ward4_2542021_1200
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