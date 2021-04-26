حملة التطعيم ضد كورونا تتجاوز عتبة الـ 1.4 مليون جرعة في قطر

عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا يكشف تجاوز حملة التطعيم ضد "كورونا" في قطر عتبة الـ1.4 مليون جرعة.



تواصل قطر، تنفيذ حملتها الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا، فيما يقترب عدد الجرعات التي تم إعطاؤها للأشخاص الأكثر عرضة لمضاعفات المرض نحو مليون و400 ألف جرعة، وفق ما أكده مدير إدارة حماية الصحة ومكافحة الأمراض المعدية في وزارة الصحة الدكتور حمد عيد الرميحي.



يأتي هذا في وقت تجاوز فيه عدد اللقاحات المضادة لـ"كوفيد-19" والتي تمّ إعطاؤها في مختلف بلدان العالم، المليار لقاح، الأمر الذي يمنح الأمل بقرب انحسار هذه الجائحة التي تعطّل على إثرها الكثير من مفاصل الاقتصاد والحياة الاجتماعية وكذلك التعليمية على صعيد العالم بأسره.





