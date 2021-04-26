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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بلا إصابات محلية.. الصين تسجل 11 إصابة بكورونا

كورونا في الصين
كورونا في الصين

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الإثنين، تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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الصين: لا وفيات أو إصابات محلية بكورونا

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بخصوص لقاحات كورونا.. تحذير جديد من الصحة العالمية

وقالت اللجنة إن جميع الإصابات التي تم تسجيلها في الصين قادمة كلها من الخارج، حيث لم تسجل أي إصابات محلية، أو أي حالات وفاة.

 

ومن ناحية أخرى، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، الجمعة الماضية، في الذكرى الأولى لبرنامج كوفاكس لمشاركة لقاحات كورونا، إن اللقاحات ما زالت بعيدة المنال عن الدول الأشد فقرًا .

 

وأضاف في تقرير: "تم إعطاء ما يقرب من 900 مليون جرعة لقاح على مستوى العالم، لكن أكثر من 81 منها ذهبت إلى البلدان ذات الدخول المرتفعة أو المتوسطة العليا، في حين تلقت الدول منخفضة الدخل 0.3 % فقط" وذلك في معرض حديثه عن برنامج التعاون الدولي لتسريع التطوير والإنتاج والوصول العادل لاختبارات وعلاجات ولقاحات كورونا الذي انطلق قبل عام.

 

وندد تيدروس مرارًا بانعدام المساواة في توزيع اللقاحات، وحث البلدان الأكثر ثراء على تقاسم الجرعات الزائدة للمساعدة في تطعيم العاملين الصحيين في الدول ذات الدخول المنخفضة وتوفي أكثر من 3 ملايين إنسان على مستوى العالم في هذا الوباء.

 

ويهدف برنامج كوفاكس الذي شحن 40.5 مليون جرعة إلى 118 دولة حتى الآن، إلى تأمين ملياري جرعة بحلول نهاية 2021.

الصحة العالمية فيروس كورونا جائحة كوفيد19 كورونا في الصين انتشار جائحة كورونا

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