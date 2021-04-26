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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 26 - 4 - 2021 .. والقنوات الناقلة

صدى البلد

تنطلق اليوم الاثنين الموافق 26-4-2021 العديد من المواجهات الهامة في مختلف ملاعب العالم.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

ليستر سيتي X كريستال بالاس – الساعة التاسعة مساءً على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

إيبار X ريال سوسييداد – الساعة التاسعة مساءً على قناة beIN Sports 1 HD

 

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

تورينو X نابولي – الساعة السادسة والنصف مساءً على قناة beIN Sports 3 HD

 

لاتسيو X  ميلان – الساعة التاسعة إلا ربع مساءً على قناة beIN Sports 3 HD

 

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

الزمالك X البنك الأهلي – الساعة التاسعة والنصف مساءً على قناة

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