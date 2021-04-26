مواعيد مباريات اليوم الاثنين 26 - 4 - 2021 .. والقنوات الناقلة
تنطلق اليوم الاثنين الموافق 26-4-2021 العديد من المواجهات الهامة في مختلف ملاعب العالم.
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
ليستر سيتي X كريستال بالاس – الساعة التاسعة مساءً على قناة beIN Sports 1 HD Premium
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
إيبار X ريال سوسييداد – الساعة التاسعة مساءً على قناة beIN Sports 1 HD
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
تورينو X نابولي – الساعة السادسة والنصف مساءً على قناة beIN Sports 3 HD
لاتسيو X ميلان – الساعة التاسعة إلا ربع مساءً على قناة beIN Sports 3 HD
مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
الزمالك X البنك الأهلي – الساعة التاسعة والنصف مساءً على قناة