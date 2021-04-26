مدحت العدل معلقا على أغاني المهرجانات: ما أقدرش أتحكم في ذوق الناس.. فيديو

قال الدكتور مدحت العدل ، الشاعر والسيناريست، إن يرأس منصب جمعية الملحنين والمؤلفين حالياً ، معقباً : " أنا رئيس اللجنة للتذكية فقط ، ومبخشش انتخابات " ، مضيفاً أن الجمعية تعمل على تحصيل الحقوق .

وأضاف " العدل " خلال لقائه مع برنامج " المواجهة " المُذاع على فضائية " إكسترا نيوز"، أن هذه الجمعية كان يرأسها العديد من الملحنين مثل: عبد الوهاب، فريد الأطرش، محمد الموجي، محمد سلطان، سيد حجاب، وغيرهم، مضيفاً أنها من أقدم جمعيات تحصيل الحقوق.

وأوضح أنه يسهل معرفة أي تتر مسلسل يقوم بكتابته، قائلاً: "عشان أنا شخص سهل، وبيبان ده في شعري ودائماً بركز في العلاقات الإنسانية، والمشاعر الإنسانية مثل: الغيرة ، الحب ، الحقد والبخل".

ونوه "العدل"، أنه قام بكتابة شعر لأغنيتين وهما:"ميسألوش"، و "يخربيت اللي خاني"، مشيراً إلى أن إحداهما في مسلسل الفنانة يسرا، والأُخرى في مسلسل الفنانة نيللي كريم.

وعلق حول أغاني المهرجانات الشعبية، قائلاً : "معنديش مانع إني أسمع مهرجانات ، ولو بعرف أكتبها هكتبها ، ومقدرش أتحكم في ذوق الناس" .

وعقب: " انا بخبرتي المتواضعة، كل اللي أقدر أقوله، بلاش اللفظ ده ممكن نغيره وهكذا، ولو صادرت النوع ده من المزيكا، هبقى بأُعادي الزمن، وأُعادي الأجيال، وأُعادي كل شئ".

وكشف عن قيامه بعمل فيلم عن فرقة "المدفعجية"، قائلاً: " لتقصيل الفكرة في ذهن الجمهور، وحبهم لهذا النوع من المزيكا " .