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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسلات رمضان 2021

مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 13.. أحمد عز يشتاق إلى هند صبري

مسلسل هجمة مرتدة
مسلسل هجمة مرتدة

عرضت قناة dmc الفضائية، الحلقة الثالثة عشرة لمسلسل هجمة مرتدة، لـ أحمد عز، وهند صبري، وشهدت تصاعدًا في الأحداث منذ بدايتها.

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مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 12.. أحمد عز يبدأ المهمة مع المخابرات المصرية

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روعة الأداء.. أحمد فؤاد سليم شبح المخابرات المصرية وكومندان هجمة مرتدة

ملخص أحداث الحلقة الثالثة عشرة لمسلسل هجمة مرتدة 

بدأت أحداث الحلقة الثالثة عشرة لمسلسل هجمة مرتدة، بحلم مفزع تراه دينا ابو زيد (هند صبري) في منامها، بأنها تزوجت من سيف العربي (احمد عز) ثم تقوم بالبحث عنه ولم تجده، وتتفاجئ بالضابط رفعت (هشام سليم) امامها، ثم تنهض منزعجة من الحلم. 
يتذكر سيف العربي، لقاءاته مع حبيبته دينا ابو زيد، ولكن كلا منهما لم يستطع الزواج او التقرب للآخر بسبب عملهما الخاص مع المخابرات العامة المصرية. 


يذهب كلا من سيف العربي، ودينا ابو زيد -منفردان- للتدريب مع المخابرات العامة المصرية، على مهمتهما القادمة، ويفشل سيف في بعض الجزئيات التي وضعها له اللواء فاروق السوهاجي (احمد فؤاد سليم)، الذي يخبره بتفاصيل العملية السابقة، والسلبيات التي وقع فيها. 


يحصل سيف العربي، على اجازة ويذهب إلى منزله، ويغلبه الشوق ويذهب إلى دينا ابو زيد، في منزلها الجديد التي حصلت عليه من المنظمة التي يديرها رجل صهيوني يدعى جبران، وتختتم احداث الحلقة الثالثة عشر لمسلسل هجمة مرتدة.

 

مواعيد عرض مسلسل هجمة مرتدة

تعرض قناة dmc الفضائية، حلقات مسلسل «هجمة مرتدة» في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً، والإعادة في تمام الساعة الثانية ظهراً.

ويعرض مسلسل «هجمة مرتدة» على قناة dmc دراما في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، والإعادة في تمام الخامسة والنصف فجرًا، والثانية عشرة ظهرا، والرابعة والنصف عصرًا.

وتعرض قناة أبو ظبي الفضائية مسلسل «هجمة مرتدة» في تمام الساعة الرابعة فجرا، والإعادة في تمام الثانية عشرة ظهرا، والعاشرة مساء، إضافة إلى عرضه عبر قناة art حكايات 1، في تمام الساعة التاسعة مساء، والإعادة في تمام الخامسة فجرًا، والواحدة ظهرًا، كما تعرضه قناة  art حكايات 2، في تمام الثانية عشرة منتصف الليل، والإعادة في الثامنة صباحا، والرابعة عصرا.

 

أبطال مسلسل هجمة مرتدة

ويشارك فى بطولة مسلسل "هجمة مرتدة" أحمد عز ، هند صبري، هشام سليم، صلاح عبدالله، نضال الشافعي، إنجي المقدم، ماجدة زكي، أحمد فؤاد سليم، محمود البزاوي، محمد جمعة وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج أحمد علاء.

 

ملخص أحداث مسلسل هجمة مرتدة

المسلسل مأخوذ عن ملفات عصرية للمخابرات المصرية، ويجسد خلاله «عز» شخصية شاب تحاول إحدى الدول الأجنبية تجنيده، وتنجح المخابرات المصرية في الوصول له وتجنيده لينفذ مجموعة من العمليات ضد هذه الدولة.

الحلقة الثالثة عشرة لمسلسل هجمة مرتدة احمد عز هند صبري مسلسل هجمة مرتدة مسلسل مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 13

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