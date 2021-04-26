صالح جمعة يكشف كواليس عرض الزمالك

أوضح صالح جمعة نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا إمكانية إنتقله إلي نادي الزمالك.

وقال صالح عبر قناة أم بي سي مصر، إلى أنه ما كان لينتقل إلى نادي بيراميدز: "لو بيراميدز قدم لى عرض رمضان صبحى وأنا لاعبًا فى الأهلى لن أوافق لأننى كنت متواجداً فى النادى، وأعرف جيدًا ما عرضوه عليه".

وتحدث صالح جمعة عن الانتقال إلى الزمالك، قائلا: "مستحيل، نعم أخي يلعب هناك ولكن في الملعب أنا لا أعرفه نهائيًا".

وأوضح: "الزمالك فاوضني كثيرًا، ذلك حدث أكثر من مرة خلال السنوات الخمس الماضية أثناء تواجد مرتضى منصور وكنت قريبًا من الانتقال بالفعل، لكن حاليًا لا يوجد سوى أحاديث شفهية".