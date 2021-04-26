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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد أنباء رحيل أسامة نبيه .. الزمالك: هناك شائعة لضرب استقرار الفريق

صدى البلد

أكد هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول، لم يطلب رحيل أسامة المدرب العام عن الجهاز الفني.

وأضاف نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، في تصريحات عبر شاشة "الزمالك" في الساعات الأولى من صباح الإثنين :"هناك إشاعة لضرب استقرار الفريق".

وتابع :"أسامة نبيه مستمر في منصبه حتى الآن، ومتواجد حاليًا في المعسكر ولا أساس من الصحة حول رحيله".

وأضاف :"هناك حملة لضرب استقرار الفريق لأننا في صدارة الدوري الآن، كارتيرون لم يخاطب مجلس الإدارة بطلب رسمي وأسامة نبيه لم يتقدم باستقالته".

وواصل :"لماذا نثير الأزمات في هذا التوقيت؟، تواصلت مع أسامة نبيه وأكد لي أنه مستمر ومتواجد الآن في المعسكر، والأمور حاليًا مستقرة".

وأنهى :"سنحقق عقب مباراة البنك الأهلي حول مصدر هذه الإشاعة، ولابد من وقفة حول الحملة الممنهجة ضدنا".

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