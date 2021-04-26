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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اليوم.. صرف رواتب شهر أبريل للعاملين بالدولة

صرف مرتبات العاملين
صرف مرتبات العاملين بالدولة

يبدأ العاملون في الدولة صرف رواتبهم اليوم حيث أعلنت وزارة المالية إتاحة صرف مرتبات شهر أبريل للعاملين في الدولة بداية من اليوم  الاثنين.

ومن المقرر أن يجرى صرف الرواتب على مجموعات تجنبًا للزحام على 3 مجموعات.

ويتم صرف رواتب  شهر أبريل للعاملين في الدولة  بداية من اليوم الإثنين 26 أبريل للمجموعة الاولى والمجموعة الثانية يوم 27 أبريل، والمجموعة الثالثة الأربعاء 28 أبريل وجميع الوزارات الخميس 29 أبريل.

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وكانت وزارة المالية أصدرت  كتابا دوريا رقم 74 لسنة 2021 حول صرف المرتبات للموظفين خلال شهرى أبريل ومايو 2021، على أن يجرى صرف الرواتب على مجموعات تجنبًا للزحام، حيث سيتم صرف الرواتب للمجموعة الأولى خلال شهر أبريل بداية من يوم 26 أبريل والمجموعة الثانية يوم 27 أبريل، والمجموعة الثالثة الأربعاء 28 أبريل وجميع الوزارات الخميس 29 أبريل.

وبشأن مواعيد صرف المرتبات لشهر مايو 2021 ستبدأ عمليات الصرف الرواتب للموظفين على مجموعات تبدأ الأحد 23 مايو 2021 إلى يوم الثلاثاء 25 مايو 2021 ويكون الصرف لجميع الوزارات يومى 26 و27 مايو 2021.

 

رفعت الحكومة من دعمها لرواتب العاملين بالدولة، إذ تحملت الموازنة العامة للدولة نفقات مايقرب  من 18,612 مليار جنيه في النصف الأول من العام المالي الجاري ، لصرف الرواتب الاساسية مقابل 16.9 مليار جنيه بنفس الفترة من العام المالي السابق.


وكشف تقرير حكومي اطلع صدي البلد على نسخة منه، أن الحكومة صرفت 159.5 مليار جنيه في النصف الأول من العام المالي الجاري مقابل 178 مليون جنيه في النصف الأول من العام المالي الماضي.

 

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وخصصت الحكومة ما يقارب من 255 مليار جنيه بموازنة العام المالي الجاري للانفاق على الأجور والبدلات النقدية والعينية للموظفين بالحكومة.


ومع بداية السنة المالية الجديدة ينتظر ما يقرب من 400 ألف موظف بالحكومة للترقية بموجب قرار جمهوري، إذ رصدت الحكومة مبلغ مليار جنيه لتنفيذ تلك الترقيات سيجري تطبيقها أول يوليو القادم.

العاملون في الدولة صرف رواتب مرتبات شهر أبريل الدولة وزارة المالية

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