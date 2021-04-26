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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يستقبل السياح الأمريكيين المحصنين ضد كورونا

صدى البلد

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين فتح أبواب الاتحاد الأوروبي ، هذا الصيف أمام السياح الذين تم تطعيمهم ضد كورونا بلقاحات معتمدة من وكالة الأدوية الأوروبية.


وقالت فون دير لاين- في مقابلة مع صحيفة /نيويورك تايمز/ الأمريكية اليوم /الاثنين/ إن "السياح الأمريكيين الذين تم تطعيمهم بالكامل ضد فيروس كورونا سيتمكنون من زيارة دول الاتحاد الأوروبي خلال الصيف".


وأضافت: "يستخدم الأمريكيون، كما أرى، اللقاحات المعتمدة من وكالة الأدوية الأوروبية، مما يتيح حرية الحركة والسفر إلى الاتحاد"، مضيفة أن "هناك شيء واحد واضح، ستستقبل جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دون قيد أو شرط، كل الذين يتم تطعيمهم باللقاحات التي وافقت عليها وكالة الأدوية الأوروبية".


ونوهت فون دير لاين بـ"التقدم الهائل" الذي أحرزته الولايات المتحدة في حملتها لتحصين مواطنيها، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة في طريقها لتطعيم 70% من السكان البالغين بحلول منتصف يونيو المقبل.


وأوضحت رئيسة المفوضية أن استئناف السفر يتوقف "على الوضع الوبائي، لكن الوضع يتحسن في الولايات المتحدة، وهو أيضاً، كما نأمل، يتحسن في الاتحاد الأوروبي".


جدير بالذكر أن وكالة الأدوية الأوروبية وافقت على اللقاحات الثلاثة المستخدمة في الولايات المتحدة وهي موديرنا وفايزر وجونسون أند جونسون

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