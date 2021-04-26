إطلاق المرحلة الخامسة من مشروع مودة لتدريب طلاب الجامعات ..تفاصيل

قالت الدكتورة راندا فارس، مدير برنامج مودة بوزارة التضامن الاجتماعى، إن وزارة التضامن الإجتماعى كخطوة أولى وضعت مادة علمية تدريبية لمختلف المحاور التى تخص بناء أسرة سليمة مستقرة والحفاظ عليها، مشيرة إلى أنه كانت أولى الخطوات هو التعاون مع وزارة التعليم العالى بشأن هذا الموضوع.



وأضافت "راندا" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه تلك المادة العلمية تم تطويرها بمجموعة من الخبراء وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان واعتمادها من المجلس الأعلى للجامعات المصرية، موضحة أنه تم بدأ التدريب بخمس جامعات عام 2019، ثم انضمام ثلاث جامعات جديدة.



وتابعت أنه خلال هذا العام، التدريب فى مرحلة الدخول فى جامعات مثل أسوان والزقازيق، لافتة إلى أنه يتم البدء بأكثر ثلاث محافظات بها زيادة فى نسب الطلاق، ولكن مشروع مودة حاليا فى مرحلة تعميم.



وأكدت أنه كان يوجد منصة رقمية تم إطلاقها عام 2019، والتي تم اعتمادها كمتطلب تخرج اختيارى على مستوى كافة جامعات مصر، متابعة أنه يتم دراسة أن تكون إجبارية بحيث يتم تدريب جميع الطلاب الخريجين.



وأشارت إلى أن المشروع يستهدف شريحة كبيرة من المجتمع وليس فقط للجامعات، حيث أنه قبل وبعد البدء بالتدريب يتم اختبار يقيس نسب إكتساب المعارف وتغيير وتعديل المفاهيم الخاطئة بالمجتمع، حيث ان المردود جيد جدا وهناك قصص نجاح كبيرة لهذا المشروع ويجب أن يكون من ضمن المواد التي تعد متطلبا تخرجيا.

