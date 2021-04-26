الموجة الثالثة.. أستاذة الصحة العامة تنصح المواطنين بارتداء كمامتين فى المواصلات

ارتفاع إصابات كورونا

قالت الدكتورة مايسة شوقي، أستاذ الصحة العامة بجامعة القاهرة، إن الجميع مطالب فى هذه الفترة بالتزام بالإجراءات الاحترازية مثل غسيل اليد أكثر من 20 ثانية، وارتداء الكمامة طوال الوقت منذ خروجه من البيت وحتى العودة له.



وأضافت “شوقي” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية آية جمال الدين، أن الدولة قامت بتوفير الكمامات بأسعار منخفضة، ومتوفرة فى جميع الأماكن، وأن التباعد أمر مطلوب.



ولفتت إلى أن المواطنين فى المواصلات العامة عليهم ارتداء كمامتين وليست كمامة واحدة، وأن تكون الكمامة من ثلاث طبقات.



وأشارت إلى أن هناك أشخاص تلتزم بـ الإجراءات الاحترازية وتصاب بفيروس كورونا، وقالت إن هناك بعض المواطنين بعد الوصول للعمل تقوم بخلع الكمامة وهذا أمر مقلق.



وأوضحت أن وصول الشخص للعمل ليس هو فى بر الأمان، ولكن نؤكد أكثر من مرة " ارتداء الكمامة منذ الخروج من البيت وحتى العودة".



وكشفت أن مصر فى ذروة انتشار فيروس كورونا ولذلك على الجميع توخى الحذر، ومنع العزومات و التجمعات، وأن يكون رمضان 2021 بيتوتي.

