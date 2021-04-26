أحمد مجدي يوجه رسالة لـ باسم سمرة بعد تعاونهما في بنت السطان

احمد مجدي يوجه رسالة ل باسم سمره

نشر الفنان أحمد مجدي صورة جديدة له من كواليس مسلسل “بنت السلطان” برفقة الفنان باسم سمرة، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وعلق أحمد مجدي على الصورة قائلا:"اخيرا اشتغلت مع الممثل العظيم باسم سمرة…انتظروا لقاء حسام بحمو…بنت السلطان".

يشارك النجم أحمد مجدي في مسلسلين هذا العام خلال موسم الدراما الرمضاني، الأول مسلسل “قصر النيل”، ويجسد خلال أحداثه،شخصية المحقق خالد نوح، والثاني مسلسل “بنت السلطان” الذي يقدم خلال أحداثه شخصية “حسام”، المحب الذي لا يتأخر لحظة في معاونة حبيبته.



على مدار رحلة مسلسل بنت السلطان، نجد النجمة روجينا التي تقوم بشخصيتي (عزة - منار)، تخرج من مشكلة لتقع في مشكلة أكبر، فهي دومًا تحاول الفرار، سواء من حمو، رب عملها الذي يلاحقها ويحاول ابتزازها لترضى بالزواج منه، أو من أهل زوج منار الصعايدة، والذين يلاحقونها على أنها منار التي قتلت زياد ابنهم، فهي وحدها دومًا تسبح عكس التيار، ولا تلتقط أنفاسها من الكر والفر، إلى أن تجمعها الأقدار بحسام، والذي يظهر بمثابة فارس أحلامها الذي لن يدخر أي جهد في حمايتها وإحاطتها بالأمان.