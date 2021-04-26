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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان ملفت.. شاهد إطلالة ريا أبي راشد في حفل الأوسكار

رايا أبي راشد
رايا أبي راشد

حرصت الإعلامية ريا أبي راشد على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بصور جديدة لها خلال مشاركتها في حفل توزيع جوائز الأوسكار في نسخته الـ93 المقام حاليًا على مسرح محطة يونيون التاريخية في لوس أنجلوس.

 

ظهرت ريا أبي راشد في الحفل بإطلالة ملفتة من اختيار الإستايلست سيدريك حداد ، حيث ارتدت فستان طويل و ذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم بالقماش المطرز بالكامل مما كشف عن أناقتها.

 

تفاصيل إطلالة ريا أبي راشد في حفل الأوسكار

 

قد حمل فستان ريا أبي راشد في حفل الأوسكار توقيع مصمم الأزياء العالمي زهير مراد، تزينت بمجموعة من المجوهرات الفخامة من ماركةBVLGARI، فيما أنتعلت حذاء أنيق ذا كعب عالي منChristian Louboutin .

 

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت ريا أبي راشد على خصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت لها خبيرة التجميل Helen Rose مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة .

 


 

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