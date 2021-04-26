تركيا.. القبض على 532 شخصا على صلة برجل الدين فتح الله جولن

أمر الادعاء التركي، اليوم الاثنين، بالقبض على 532 شخصا في عملية تستهدف من لهم صلة برجل الدين، فتح الله جولن، الذي تتهمه أنقرة بأنه وراء محاولة الانقلاب التي وقعت عام 2016.

ووفقًا لوكالة "الأناضول" التركية، كان من بين هؤلاء المقبوض عليهم، 459 من أفراد القوات المسلحة.

وحسب الوكالة، تشمل التحقيقات 62 محافظة في إطار حملة أمنية متواصلة على شبكة رجل الدين فتح الله جولن المقيم في الولايات المتحدة.

وأوضحت أن النيابة العامة في اسطنبول أمرت بالقبض على 258 مشتبها بهم، بينهم 13 من أفراد الشرطة برتب مختلفة و24 قبطانا.

فيما طلب ممثلو الإدعاء في مدينة إزمير بغرب تركيا باعتقال 274 شخصًا معظمهم من العسكريين.

وكان الرئيس رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي جو بايدن، اتفقا خلال اتصال هاتفي الجمعة الماضي، على أهمية حل قضايا خلافية مثل وجود منظمة جولن التركية في الولايات المتحدة.