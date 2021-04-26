بإطلالة رمضانية... درة تتألق في أحدث ظهور لها

درة في احدث ظهور لها

نشرت الفنانة درة،صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت الفنانة درة،في الصوره بإطلالة رمضانية باللون الأبيض وشعرها المسندل على الأكتاف بطريقة مميزة مما أثار إعجاب متابعيها.



وكشفت الفنانة درة،عن كواليس تحضيرها لشخصيتها بمسلسل “بين السما والأرض” الذي يعرض حاليا في الموسم الرمضاني الحالي.



وقالت درة لـ"صدى البلد": “أظهر محجبة بماكياج بسيط جدا، والملابس المستخدمة بسيطة، وأحببت أن تكون الشخصية بها ذوق ورقيّ، رغم أنها من الطبقة المتوسطة، أو فوق المتوسطة قليلا، وهي فئة لا نراها كثيرا في الدراما”.



العمل مأخوذ عن قصة للروائي نجيب محفوظ، وتدور أحداث المسلسل حول يوم واحد لمجموعة من الأشخاص داخل المصعد الكهربائي، لكل واحد منهم حكاية مختلفة ويحدث لهم العديد من المواقف.

مسلسل "بين السما والأرض" مكون من 15 حلقة، قصة نجيب محفوظ، سيناريو وحوار إسلام حافظ، إخراج محمد العدل، ويشارك في بطولته هاني سلامة، درة، أحمد بدير، نجلاء بدر، يسرا اللوزي، محمود الليثي، أحمد السلكاوي، ندى موسى.

وكان المخرج ماندو العدل نشر البوستر الرسمي لمسلسل "بين السماء والأرض" عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلق قائلا: "التجربة الأصعب في حياتي المهنية وكانت هتبقي صعبة جدا علي أي مخرج".