عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

لمتابعة سير العمل.. مسئولو الإسكان يتفقدون مشروعات المرافق وتطوير المحاور بالتجمع الأول

صدى البلد

تفقد المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع تنمية وتطوير المدن، عددا من المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة القاهرة الجديدة،يرافقه قيادات الهيئة، والمهندس أمين غنيم، رئيس جهاز المدينة، والمهندسة مروة حسين، نائب رئيس الجهاز للتجمع الأول، ومديرو المشروعات بإدارة الطرق والمرافق.


واستهل مسئولو الإسكان جولتهم، بتفقد أعمال تنفيذ خطوط الانحدار الرئيسية داخل المدينة، والتى تعتبر جزءا من منظومة الصرف الصحي بمدينة القاهرة الجديدة، حيث تتراوح أقطار تلك الخطوط من (800مم : 1800 مم)، ويتم تنفيذ الخطوط بالتجمع الأول بهدف نقل مياه الصرف الصحي بطريقة الإنحدار على الخطوط الرئيسية المقترح تنفيذها إلى الجبل الأصفر بمسارها بطريق السويس وامتداده. 
 

واستكمل مسئولو الإسكان جولتهم، بمتابعة أعمال التطوير الجارية بالتجمع الأول، حيث يتم تطوير محور السادات بطول 11 كيلو متراً، وجارٍ العمل على توسعة المحور وجعله محورا حرا ليتم ربطه بمحور الميثاق وحتى التسعين الشمالى، حيث يعد مدخلا رئيسيا للتجمع الأول، ويجري الآن تعديل المحور بتقاطعه مع مصطفى كامل. 


كما قام مسئولو الوزارة، بالمرور على أعمال تطوير محور يوسف السباعي بطول 11كم، حتى ربطه بطريق السويس، وكذا أعمال تطوير محور مصطفى كامل بطول 6.5 كم من طريق السويس وحتى التسعين الشمالي، وأعمال تطوير محور طه حسين بطول 4.5 كم من الطريق الدائري وحتى مصطفى كامل، وكذا أعمال تطوير محور نجيب محفوظ بطول 6 كم.


ووجه مسئولو الإسكان، بسرعة إنجاز الأعمال بأعلى جودة وتكثيف العمل، مع إضافة أطقم أخرى للمواقع لسرعة الإنجاز والانتهاء من الأعمال بالتزامن مع المحاور القادمة من مدينة نصر ومصر الجديدة للتجمع، ومنها للعاصمة الإدارية الجديدة. 

 

الأسكان مسئولو الإسكان الطرق المرافق المحاور

موضوعات متعلقة

الإسكان : اهتمام القيادة السياسية بتنمية أراضى ساحلى البحرين الأحمر والمتوسط

ترشيحاتنا

"لتتكدس الجثث بالآلاف".. غضب في بريطانيا بسبب تصريح مشين لرئيس الوزراء

اكتشاف أكثر من 20 حالة من سلالة كورونا الهندية في اليابان

أصبح قائدا نازيا بعد نجاته من غرق السفينة "تيتانيك" بالكذب

وزير التعليم : مصر استكملت العام الدراسي بالكامل رغم ظروف كورونا

هل يجوز إخراج الزكاة للأقارب؟.. مجمع البحوث يوضح

سقوط أمطار خفيفة اليوم والعظمى بالقاهرة 29

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بوادر خناقة بين محمد رمضان ومحمد إمام .. تعرف علي التفاصيل

طارق شوقى يعلن موعد امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية ..فيديو

اللحظات الأخيرة قبل وفاة عشماوي.. تعرض لوعكة صحية مفاجئة.. وأسرته تؤكد: يوزع الخير على الغلابة ويخصص لهم مساعدات مالية شهرية

خناقة بين رمضان صبحى وحسام حسن فى مباراة بيراميدز والاتحاد السكندرى

قرار جمهوري بـ إعلان حالة الطوارئ في البلاد 3 أشهر

قرار عاجل من التعليم: نهاية العام الدراسي لسنوات النقل آخر أبريل.. فيديو

أول تعليق من ممدوح عباس بعد الحكم الصادر ضد مرتضى منصور

قرار رئاسي واستقالة ومصير الامتحانات.. 3 أحداث ساخنة في آخر 24 ساعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

فيديو

فيديوجراف .. يوليو القادم .. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة

للمرة الثانية .. محمد رمضان يسخر من الفنان إسماعيل ياسين.. القصة الكاملة

فيديوجراف.. إعلان حالة الطوارئ في مصر لهذا السبب

فيديو جراف.. آخر تصريحات الطيار أشرف أبو اليسر قبل وفاته

المزيد

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: هو فى إيه

فاطمة يوسف تكتب: التوحد علاج أم تأهيل؟

د. علاء الشال يكتب: كم ستكلفك الابتسامة في وجوه الناس؟

كواعب أحمد البراهمي تكتب: عيد تحرير سيناء

محمود البسيوني يكتب : رسائل بخط اليد

د. كمال الدسوقي يكتب: صوموا تصحوا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عاطف عبد الستار

كيف نجت مصر من خريطة الدم

أحمد فرغلى رضوان

«لعبة نيوتن».. والجاذبية الفنية

د.سالم الكتبي

حرب باردة جديدة ...!

مني أحمد

صباح الخير يا سينا

شريف سمير

قسم «الرقيب الفنان»

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «1-2»

د.مجدي بدران

كيف يعزز الصيام البنية الشبكية العصبية؟

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: القوة السيبرانية الأولى

اﻟﻤﺰﻳﺪ