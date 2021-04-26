طرح رولزرويس داون الفاخرة للبيع في مصر .. صور

رولز رويس داون rolls royce dawn 2020

ظهرت مؤخرا سيارة فاخرة ونادرة للبيع في مصر،وهي سيارة رولزرويس داون 2020 التي تأتي بلون أزرق ياقوتي منتصف الليل اكس ماندرين وجلد طبيعي كامل

تأتي السيارة رولز رويس داون rolls royce dawn 2020 بمحرك 12 سلندر5600 سي سي تيربو يولد 563 حصان وينطلق من 0 إلى 100 كم خلال خمس ثواني فقط وهو رقم ممتاز للتسارع وتبلغ سرعته القصوى 250 كم في الساعة.

تصميم رولز رويس داون rolls royce dawn 2020 مبهر للغاية وبجنوط جديدة وطلاء مميز ومصدات أمامية وخلفية معاصرة مع فوانيس داكنة وفوانيس خلفية تشبة إلى حد كبير فوانيس ميني كوبر وهو تصميم محبب للكثيرين من عشاق السيارات .

رولز رويس داون rolls royce dawn 2020 هي سيارة من فئة السيارات الكوبية الباب واحد و الكابورلية بسقف مكشوف و بها ايضا نظام تحذير البقعة صعبة الرؤية، وكشف للصدمات، ومساعد الفرامل (BA) وبرنامج التوازن الإلكتروني (ESP)، وبرنامج التوازن الإلكتروني (EBD)، نظام مساعدة لتسلق المرتفعات، ونظام منع الحركة، وتثبيت مقاعد الأطفال ISO Fix، وتحذير مغادرة حارة السير، وحساسات للركن، وكاميرا خلفية.

يصل سعر السيارة رولز رويس داون rolls royce dawn 2020 حتي 10 ملايين جنيه مصري و تعتبر من افضل اصدارات رولز رويس rolls royce .