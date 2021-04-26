الإمارات.. الانتهاء من رصد المواد الخطرة بمنشآت أبوظبي

انتهى فريق تنفيذ برنامج رصد المواد الخطرة في المنشآت العاملة في إمارة أبوظبي، من حصر هذه المواد وتصنيفها والتدقيق على إجراءات الوقاية والسلامة في المخازن واتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة.

ووفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، ترأس الفريق العميد حميد سعيد العفريت نائب مدير قطاع شؤون الأمن والمنافذ بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي وعضوية جميع الجهات المعنية في الإمارة.

وقال العفريت إن الفريق اتخذ إجراءات عملية ميدانية استمرت لمدة 3 أشهر في ظل ظروف جائحة كورونا وتم التأكد من سلامة إجراءات تخزين المواد الخطرة في المخازن والتركيز على تخزينها فقط في الأماكن المرخصة من قبل الجهات المعنية والاطمئنان على مدى التزام المنشآت بالاشتراطات المطلوبة وكفاءة العاملين في هذا القطاع.

ولفت إلى أنه تم رصد بعض التجاوزات والتعامل معها ومعالجتها واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة من قبل المنشآت بشكل مباشر.

وأكد أهمية إدارة المواد الخطرة خلال دورة حياتها بشكل فعال عبر حصر ورصد جميع المتعاملين والمتداولين لهذه المواد والتدقيق عليهم والتأكد من مدى التزامهم باشتراطات الصحة والوقاية والسلامة العامة الواجب اتخاذها عند ممارسة أي نشاط يتعلق بتداول المواد الخطرة بما في ذلك استخدامها ونقلها وتخزينها.