روسيا تضع 36 قمرا صناعيا بريطانيا في مداراتها بنجاح

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، وصول 36 قمرا صناعيا لشركة "وان ويب" البريطانية إلى المواقع المدارية الخاصة بها بنجاح .

وذكرت "روس كوسموس " - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الاخبارية اليوم الاثنين - أن صاروخ" "سويوز – 2.1 بي" الروسي أطلق الاقمار الصناعية من مطار "فوستوتشني" الفضائي الروسي ، مشيرة الى أن عملية وصول الأقمار الصناعية مداراتها بواسطة وحدة التسريع الروسية استغرقت 4 ساعات.

ولفتت الى أن الصاروخ حمل على متنه شعار يوري غاغارين وتم إطلاقه نسبة إلى أول رحلة فضائية في العالم.

وكانت صواريخ روسية من نوع "سويوز" قد وضعت لشركة "وان ويب" في أوقات سابقة، 146 قمرا صناعيا للاتصالات في مداراتها في الفضاء.

وتنوي شركة "وان ويب"، وهي شركة عالمية يقع مقرها الرئيسي في لندن وحدَّدت مهمتها في توفير خدمات الإنترنت لسكان العالم، أن تنشر 648 قمرا صناعيا في الفضاء قبل نهاية عام 2022.