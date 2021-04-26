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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بروتوكولات بين القوات المسلحة وقطاع الأعمال لاستغلال 238 فدانا في مشروعات مختلفة

وزير قطاع الأعمال
وزير قطاع الأعمال يشهد توقيع بروتوكول تعاون

شهد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، توقيع بروتوكولات تعاون مع القوات المسلحة، وذلك لاستغلال بعض قطع الأراضي غير المستغلة المملوكة للشركات التابعة في تنفيذ عدد من المشروعات القومية والتنموية في المجالات السكنية والاستثمارية ضمن مشروع تطوير محور المحمودية.

وقع البروتوكولات كل من اللواء أحمد العزازي نائب رئيس الهيئة الهندسية للمنطقة الشمالية العسكرية للقوات المسلحة ، والدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس،  عماد الدين مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية.

ويأتي هذا في إطار الدور الهام للقوات المسلحة وجهودها في دعم خطة الدولة للتنمية الشاملة من خلال تنفيذ العديد من المشروعات في مختلف المجالات التنموية.

ووفقا لبروتوكولات التعاون، يتم استغلال مساحة 143.4 فدان تابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، لصالح تنفيذ مشروع "بشاير الخير" –سكن بديل للعشوائيات- في إطار استكمال تنفيذ مشروع تطوير محور المحمودية بمحافظة البحيرة، ومساحة 9.7 فدان لصالح تنفيذ مشروع استثماري (تجاري، سكني، إداري).

ويأتي هذا في إطار خطة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لتطوير شركة مصر للحرير الصناعي بكفر الدوار ضمن خطة الدولة الشاملة لتطوير صناعة الغزل والنسيج، وكذلك في ضوء تنفيذ خطة الدولة الشاملة في تطوير محور المحمودية وتطوير العشوائيات وتوفير سكن بديل مثل النماذج الناجحة المتمثلة في مشروع بشاير الخير، لما لها من آثار اجتماعية واقتصادية إيجابية.

وبموجب البروتوكولات، يتم استغلال مساحة حوالي 85 فدانا تابعة لشركة مواد الصباغة والكيماويات بكفر الدوار لصالح تنفيذ مشروع استثماري (سكني، تجاري، إداري).

ويأتي هذا في إطار تنفيذ خطة الدولة في تطوير عواصم المحافظات – وخاصة محور المحمودية - وفي ضوء خطوات الوزارة لضمان حسن استغلال الأراضي المملوكة للشركات وتحقيق أقصى استفادة منها سواء على مستوى توفير السيولة أو المشاركة في مشروعات قومية واستثمارية.

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