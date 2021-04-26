عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أبوجا وأربيل أبرز الوجهات.. مصر للطيران تسير 39 رحلة لنقل 2579 راكبا

مصر للطيران
مصر للطيران

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران ، علي مدار اليوم الأربعاء، 39 رحلة جوية تنقل على متنهم ما يقرب من 2579 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وتنطلق اليوم، 39 رحلة جوية بمعدل 27 رحلة دولية إلى كل من واشنطن، بيروت، بغداد، جوبا، لاجوس، أكرا، لندن، أبوجا، دبي، أبوظبي، اسطنبول، عمان، الدوحة، البحرين، الخرطوم، الشارقة، نيروبي، مسقط، أديس أبابا، إربيل، و 8 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ و الغردقة و الأقصر و أسوان، و 4 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 2579 راكبا.

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين. 

مصر للطيران اخبار مصر للطيران وزارة الطيران اخبار فيروس كورونا

ترشيحاتنا

عروض الدوري التركي تنهال على لاعبي الأهلي

استلام أولي سيارات الإحلال.. مالك المركبة يكشف رحلة الترخيص والتكاليف ..صور

وزير التعليم يكشف تفاصيل استكمال الدراسة والتقييم لطلاب المدارس الدولية

رئيس الوزراء يصدر قرارًا بقبول استقالة أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام

وزير النقل أمام البرلمان : هناك 3200 عربة ركاب سكة حديد منها 2200 تصلح للعمل

الصحة العالمية تتوصل لإرشادات سريرية جديدة للمرضى البالغين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بوادر خناقة بين محمد رمضان ومحمد إمام .. تعرف علي التفاصيل

طارق شوقى يعلن موعد امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية ..فيديو

عناصر متطرفة لا تريد لمصر الأمن والسلام .. وزير النقل يشرح أسباب حوادث السكة الحديد

اللحظات الأخيرة قبل وفاة عشماوي.. تعرض لوعكة صحية مفاجئة.. وأسرته تؤكد: يوزع الخير على الغلابة ويخصص لهم مساعدات مالية شهرية

خناقة بين رمضان صبحى وحسام حسن فى مباراة بيراميدز والاتحاد السكندرى

وزير التعليم: طلاب الثانوية العامة سيؤدون امتحانات المواد غير المضافة للمجموع في المنزل

أول تعليق من ممدوح عباس بعد الحكم الصادر ضد مرتضى منصور

قرار رئاسي واستقالة ومصير الامتحانات.. 3 أحداث ساخنة في آخر 24 ساعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

فيديو

فيديوجراف .. يوليو القادم .. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة

للمرة الثانية .. محمد رمضان يسخر من الفنان إسماعيل ياسين.. القصة الكاملة

فيديوجراف.. إعلان حالة الطوارئ في مصر لهذا السبب

فيديو جراف.. آخر تصريحات الطيار أشرف أبو اليسر قبل وفاته

المزيد

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: هو فى إيه

فاطمة يوسف تكتب: التوحد علاج أم تأهيل؟

د. علاء الشال يكتب: كم ستكلفك الابتسامة في وجوه الناس؟

كواعب أحمد البراهمي تكتب: عيد تحرير سيناء

محمود البسيوني يكتب : رسائل بخط اليد

د. كمال الدسوقي يكتب: صوموا تصحوا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عاطف عبد الستار

كيف نجت مصر من خريطة الدم

أحمد فرغلى رضوان

«لعبة نيوتن».. والجاذبية الفنية

د.سالم الكتبي

حرب باردة جديدة ...!

مني أحمد

صباح الخير يا سينا

شريف سمير

قسم «الرقيب الفنان»

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «1-2»

د.مجدي بدران

كيف يعزز الصيام البنية الشبكية العصبية؟

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: القوة السيبرانية الأولى

اﻟﻤﺰﻳﺪ