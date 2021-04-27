عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تنويع مصادر الطاقة.. الكهرباء تنجح فى تنفيذ مخططها قبل الموعد بعام

صدى البلد

نجحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، متمثلة فى هيئة الطاقة المتجددة، فى الوصول الى 20 % من إجمالى الطاقة المنتجة من مصادر متجددة بنهاية 2021 ، متخطية بذلك استراتيجة الوزارة فى الوصول لتلك النسبة بنهاية 2021.

وتهدف إستراتيجية قطاع الكهرباء لتنويع مصادر الطاقة والتوسع في استخدم الطاقة المتجددة وترشيد استخدام مصادر الطاقة التقليدية، وفي إطار الإستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة والتي تهدف إلى الوصول إلى 20% من إجمالي الطاقة المنتجة من مصادر متجددة بحلول عام 2022، وإمكانية مضاعفتها بحلول عام 2035.

وتعمل مصر على عدد من المحاور من أجل توسيع وتنويع مصادر الطاقة لتوفير احتياجاتها من الطاقة واتباع المعايير التشغيلية وتنويع مزيج الطاقة وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في العملية بأكملها.

وزير الكهرباء : تنفيذ خطة الوزارة بالتوسع فى استخدام الطاقة المتجددة  قبل موعدها 

أعلن  وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أنه كان من المخطط أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة  من الحمل الأقصى إلى 20% بنهاية عام 2022 ولكن القطاع  نجح في الوصول لهذه النسبة بنهاية هذا العام 2021 حيث تصل القدرات إلى حوالى 6378 ميجاوات ، وتبلغ القدرات الحالية حوالى 5878 ميجاوات.

ولفت إلى أنه من المخطط أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى ما يزيد على 42% بحلول عام 2035 ويتم حالياً  إجراء الدراسات اللازمة لزيادة هذه النسبة.

ولفت إلى ما تتمتع به مصر من ثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة، خاصة طاقة الرياح والشمس التي تؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة، موضحاً أن أطلس الرياح يشير إلى أن  مصر تمتلك أكبر قدرات كهربائية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يمكن إنتاجها تصل إلى حوالى 30 جيجاوات من طاقة الرياح و60 جيجاوات من الطاقة الشمسية.

 

الحكومة: دخول أكثر من 7 آلاف ميجاوات من الطاقة المتجددة نهاية 2021

68 مركزا ... مصر تقفز في معدلات إنتاج الكهرباء

أنشطة هيئة الطاقة المتجددة فى الربع الثانى من العام المالى 2020/2021


ونرصد فى هذا التقرير أبرز أنشطة الطاقة المتجددة خلال الربع الثاني من العام المالي 2020/2021، والتي توضح تقدم الأعمال في مجالات الطاقة المائية، الشمسية، الرياح، والكتلة الإحيائية، فعلى الرغم من تأثير جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي سلبيًا، تمكن قطاع الطاقة المتجددة في مصر من إحراز نجاحات، حيث شمل توقيع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة على عقد لإنشاء محطة طاقة رياح بقدرة 250 م.و. بمنطقة خليج السويس، والإعداد لتوقيع عقد آخر لمحطة خلايا شمسية بقدرة 50 م.و. بمنطقة الزعفرانة، بخلاف استمرار أعمال تركيب محطة طاقة رياح بقدرة 250 م.و. مملوكة لشركة بريطانية بنظام الإنشاء والتملك والتشغيل BOO، بمنطقة خليج السويس أيضًا، وهو ما يشير إلى التقدم الملموس للاستثمار في الطاقة النظيفة في مصر.

كما وصلت إنتاجية الطاقة الكهرومائية خلال الربع الثاني من العام المالي 2020/2021 حوالي 2723 جيجاوات ساعة، بينما سجلت مشروعات طاقة الرياح إلى حوالي 992 جيجاوات ساعة، فيما بلغت الطاقة المنتجة من الخلايا الشمسية المتصلة بالشبكة حوالي 938 جيجاوات ساعة، هذا فضلاً عن حوالي 9 جيجاوات ساعة مولدة من مشروعات الوقود الحيوي.

وفي إطار الدور الهام الذي يلعبه القطاع الخاص في تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة، يجري تشغيل مجمع بنبان للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان والبالغ قدرته 1465 ميجاوات بنجاح، والذي يضم 32 مشروع خلايا شمسية بإجمالي استثمارات تتجاوز 2 مليار دولار ضختها مؤسسات تمويل دولية ثقة منها في الاستثمار في مصر.

كما  تعمل محطة طاقة الرياح بنظام الإنشاء والتملك والتشغيل BOO بقدرة 250 ميجاوات بمنطقة خليج السويس ومحطة الخلايا الفوتو فولطية بقدرة 26 ميجاوات بمنطقة كوم امبو بمحافظة أسوان، فضلاً عن مشروعات أخري يعمل عليها القطاع الخاص جنبًا إلى جنب مع القطاع الحكومي في مراحل مختلفة من التطوير بإجمالي قدرات حوالي 1500 م.و. من طاقة الرياح وحوالي 470 م.و. من الطاقة الشمسية.

وشهدت نفس الفترة استيراد العديد من مهمات الطاقة المتجددة، وبخاصة مستلزمات محطة طاقة الرياح بخليج السويس والخلايا الشمسية، ما يشير إلى الدور المتنامي لهذه المشروعات في تلبية جانب من الطلب على الطاقة الكهربائية.

وفي إطار تنويع مصادر الطاقة المتجددة وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومالها من مردود إيجابي في زيادة فرص العمل، فقد أصدر مجلس الوزراء القانون 41 لسنة 2019 والخاص بإصدار تعريفة تغذية للطاقة الكهربية المنتجة من المخلفات الصلبة ومعالجة الصرف الصحي بسعر 1,4 جنيه لكل كيلووات ساعة، الأمر الذي ينتظر معه ارتفاع وتيرة تلك المشروعات خلال الفترة القادمة.

الكهرباء الطاقة المتجددة هيئة الطاقة المتجددة وزير الكهرباء الطاقة التقليدية

موضوعات متعلقة

للتوسع في مجالات الطاقة|وزير الكهرباء يلتقي سفير بلجيكا وممثلي "DEME"

وزير الكهرباء يستقبل نائب رئيس شركة «هيتاشى اى. بى. بى»

استعدادا لفصل الصيف.. الكهرباء: لا انقطاع أو تخفيف للأحمال

ترشيحاتنا

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم

فضل شهر رمضان.. صيامه يجعل الله يغفر ما تقدم من ذنبك بـ شرطين

هل الإفطار على المدفع أم أذان المغرب ..أمين الفتوى يوضح

التشكيل المتوقع لموقعة ريال مدريد وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا

أبرزهم وائل جمعة.. 4 أساطير يسحبون قرعة كأس العرب

الشيخ مصطفى إسماعيل.. صاحب الحنجرة الذهبية وأبرز أساطين التلاوة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طارق شوقى يعلن موعد امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية ..فيديو

بوادر خناقة بين محمد رمضان ومحمد إمام .. تعرف علي التفاصيل

التعليم لـ المدارس: اسمحوا لطلاب أولى وتانية ثانوي بدخول الامتحانات بورقة المفاهيم

القادم أصعب.. تفاصيل الموجة الثالثة لـ كورونا في مصر وموعد ذروتها بالتحديد

جامع زوجته في نهار رمضان ولا يستطيع صيام 60 يوما.. علي جمعة يوضح الكفارة

الأرصاد: موجة حارة تضرب البلاد غدا تستمر لمدة 5 أيام

أمريكا تطالب رئيس الوزراء الإثيوبي بوقف العنف فورا

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء بمحافظات مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة.. العلاج بالإبر يساعد في تخفيف الانتفاخ والغازات والإمساك وآلام المعدة

مارك يثير الضجة بنشر رسالة غريبة من موظفته.. وأسرار تكشفها المحادثة|صور

اختبأ في مكان غريب.. شاهد.. ثعبان عملاق يهاجم امرأة في السيارة| صور

شاهد| حكاية عشق الدراجات النارية في إسكندرية

فيديو

فيديوجراف.. التسعينيات .. مفاجأة حول وقت ظهور فيروس كورونا

فيديوجراف .. يوليو القادم .. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة

للمرة الثانية .. محمد رمضان يسخر من الفنان إسماعيل ياسين.. القصة الكاملة

فيديوجراف.. إعلان حالة الطوارئ في مصر لهذا السبب

المزيد

ساحة رأي

د. هبة جمال الدين تكتب: إسرائيل ووباء «الكوفيد»

ليلى زيدان تكتب: ذكرى تحرير سيناء

محمود أبو حبيب يكتب: جمعكم رمضان فلا تتفرقوا من بعده

إيهاب كاسب يكتب: صناعة الإعلانات وضياع هوية المُعلنين

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (4)

عثمان المقدم يكتب: هو فى إيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

إعلانات تفوق الحدود !!

عاطف عبد الستار

كيف نجت مصر من خريطة الدم

أحمد فرغلى رضوان

«لعبة نيوتن».. والجاذبية الفنية

د.سالم الكتبي

حرب باردة جديدة ...!

مني أحمد

صباح الخير يا سينا

شريف سمير

قسم «الرقيب الفنان»

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «1-2»

د.مجدي بدران

كيف يعزز الصيام البنية الشبكية العصبية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ