الإحصاء: 2207 طلبا مقدما لمكتب براءة الاختراع في 2020

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الاحصاء اليوم الأثنين الموافق بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية حيث يحتفل به العالم يوم 26 ابريل من كل عام والذي أقرته الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية عام 2000



وذكر بيان الاحصاء أن تخصيص هذا اليوم جاء لتعزيز الوعي العام بدور الملكية الفكرية والاحتفاء

بمساهمات المبتكرين والمبدعين لتنمية المجتمعات

تحت شعار ” الملكية الفكرية والشركات الصغيرة والمتوسطة :نقل افكارك الى السوق ‟.





وأوضح بيان الإحصاء أهم المؤشرات :





اولا براءات الاختراع:





2207 طلباً مقدماً إلى مكتب براءات الاختراع المصري عـــام 2020 للحـصول على بـراءة الاخــتراع، منهــم (978 طلـب للمصريين بنسبة 44.3 ٪، 1229 للأجـانب بنسبة 55.7٪ ) ، مقابل 2183 طلباً عام 2019 منـــهـم ( 1027 للمصريين بنسبة 47.0 ٪ ، 1156 للأجانب بنسبة 53.0٪) بزيادة 1.1٪ .



495 براءة اختراع منحها مكتب البراءات المصري عام 2020 (65 براءة اختراع للمـــصريين بنسـبة 13.1٪، 430 بــراءة اخــتراع للأجـــانب بنسبــة 86.9 ٪ ) من الإجمالي ، مقــابل 750 براءة عام 2019 منهم ( 175 براءة اختراع للمصريين بنسبة 23.3٪ ، 575 براءة اختراع للأجانب بنسبة 76.7 ٪ ) بانخفاض 34٪ .



106 براءة اختراع تم منحها وفقاً للتصنيف الدولي في مجال الكيميـــاء والفلــزات بنسبة 21.4 ٪ من أجمالي البراءات المـمنوحة عام 2020 (10.4٪ للمـصريين ، 89.6٪ للأجانب ) يلى ذلك البراءات الممنوحة في مجـــال الاحتياجات الانســــانية بعدد 90 بــراءة اختــراع بنسبــة 18.2 ٪ ( 28.9 ٪ للمصريين ، 71.1 ٪ للأجانب ) ثم البراءات الممنوحة في مجــال الكهرباء و الاتصالات بعـدد 85 بـراءة اختراع بنســـبة 17.2٪



( 4.7 ٪ للمصريين ، 95.3٪ للأجانب ) .





احتلت الولايـات المتحدة الأمريكـية المرتبة الأولى بأجمالي 137 بــراءة اخــتراع بنسبة 27.7 ٪ و جاءت مصر



في المرتبة الثانية حيث بلغت عدد البراءات الممنوحة لها من مكتب البراءات المصري 65 براءة اختراع بنسبة 13.1 ٪،





و جاءت فرنسا في المركز الثالث بأجمالي عدد 39 براءة اختــراع بنسبة 7.9٪ من أجمالي البراءات الممنوحة عام 2020.





العلامات التجارية:



بلغ عدد الطلبات المقدمة من مصر إلى مكتب العلامات التجارية المصري 18735 طلب للحصول على علامات تجارية عام 2020 مقابل 17760 طلباً عام 2019 بزيادة بلغت نسبتها 5,5٪.



منـــح مكتب العلامـــات التــجارية المصـــري العديد من الدول عدد 8172 علامة تجـــارية عــام 2020 (مصـــر 5274، باقي الدول 2898) ، مقابل 9010 علامة تجارية عام 2019 بانخفاض بلغت نسبته9.3 ٪ .



تصدرت مصر قائمة العلامات التجارية الممنوحة بإجمالي 5274 علامة تجارية بنسبة 64.5٪ ثم الولايات المتحدة الأمريكية بعدد 991 علامة تجارية بنسبة 12.1 ٪ ثم الامارات بعدد 299 علامة تجارية بنسبة 3.7٪ من إجمالي العلامات التجارية الممنوحة عام 2020.



