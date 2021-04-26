اتفاق روسي تركي على إنتاج لقاح سبوتنيك V في أنقرة

نقلت قناة "روسيا اليوم"، عن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة إعلانه، اليوم الاثنين، عن التوصل إلى اتفاق مع شركة تركية لإنتاج اللقاح الروسي المضاد لكورونا "سبوتنيك V" في تركيا.

ويعتبر لقاح "سبوتنيك V" الروسي أول لقاح تم تطويره على مستوى العالم ضد فيروس كورونا.

وكانت مجلة "لانسينت" الطبية الشهيرة، ذكرت سابقا أن نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح الروسي أظهرت أن فعاليته تزيد على 90%.

وحتى الآن تم تسجيل اللقاح في أكثر من 60 دولة في العالم، فيما تلقى الجرعتين الأولى والثانية منه حتى الآن في روسيا ملايين المواطنين.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، بحثا خلال مكالمة هاتفية سابقة، الموضوعات المتعلقة بمحاربة تفشي فيروس كورونا.

وأبديا الطرفان استعداد بلديهما لتطوير التعاون في هذا المجال، لاسيما من خلال تصدير لقاح "سبوتنيك V" الروسي إلى تركيا وإنتاجه المشترك.