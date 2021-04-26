شركات متخصصة .. وزير النقل يعلن تفاصيل خطة تحسين خدمة السكة الحديد

أعلن المهندس كامل الوزير، وزير النقل ، وضع خطة نوعية لتحسين الخدمة على السكة الحديد من خلال تطوير المنظومة التي تصل أطوالها الى 10 آلاف كيلو متر .

وأوضح كامل الوزيرأمام جلسة البرلمان اليوم، أن خطة التطوير ترتكز على تطوير العربات والبنية الأساسية، وكذلك وسائل السيطرة على الحركة، وكهربة الإشارات، فضلا عن تطوير العنصر البشري.

وقال الوزير: هذه الخطة ليس للعاملين في الهيئة دخل فيها، وإنما من خلال مهندسين وشركات متخصصة على أعلى مستوى.

وأشار كامل الوزير، إلى أن الوزارة انتهت من 57 مشروع بالسكة الحديد، موضحا أنه وفقا للموازنة العامة للدولة الجديدة من المقرر الانتهاء من 27 مشروعا بتكلفة إجنالية 132 مليار جنيه.

وأكد وزير النقل، توريد جرارات جديدة متطورة، فضلا عن تأهيل الجرارات القديمة.

وقال كامل الوزير: استلمت الوزارة وكانت السكة الحديد بها 795 جرار كان عطلان منهم 400 جرار، يقومون بـ750 رحلة يوميا.

وأشار إلى أنه أنه قبل ثورة يناير كانت السكة الحديد تنقل مليون راكب، إلا أن الرقم تراجع بسبب أزمة الجرارات.

وأوضح وزير النقل، أنه تسلم مهام عمله والسكة الحديد لا تنقل طن واحد بضاعة، في الوقت الذي كانت تحتاج فيه بعض المصانع لنقل الطفلة وغيرها.