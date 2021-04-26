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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

165 مليون جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء بقطاع السويس

صدى البلد

تابع  الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وذلك لضمان إستقرار وإستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجوده وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمره فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعه فى أنماط الاستهلاك، وذلك مع إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

 ففى نطاق قطاع السويس والذى يضم كل من السويس، الأربعين، فيصل، الجناين، والخليج والمناطق المحيطة بهم ويضم حوالى 5 مراكز وقرى ويبلغ عدد المشتركين به حوالى  (300 الف) مشترك تم من يوليو 2014 حتى ابريل 2021 تنفيذ أعمال توسع واحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين باستثمارات تصل إلى حوالى 165 مليون جنيه كخطة استثمارية وخطة طموحة حيث تم إحلال وتجديد وعمل عدد من التوسعات :

-  100 محول وأكشاك قدرات مختلفة .

-  35  سكينة هوائية جهد متوسط.
-  40 وحدة ربط حلقى جهد متوسط .

-  225 عامود هوائى جهد متوسط .

-  30  كم خطوط هوائية جهد متوسط .
-  70  كم كابلات أرضية جهد متوسط .

-  5220 عامود جهد منخفض .

-  110  كم كابلات أرضية جهد منخفض   .

-  110 صندوق توزيع جهد منخفض .

وفى هذا الإطار أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على رفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية ،وشدد علي اهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق.

كما أكد الوزير على ضرورة الإهتمام برفع مستوى الأداء فى القطاعات والادارات المختلفة بالشركات، وشدد شاكر أيضاً على الاهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد، وتكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائى.

الكهرباء وزارة الكهرباء الشبكة الكهربائية السويس التغذية الكهربائية

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