الكرملين: الأسد يطلع بوتين على استعدادات سوريا للانتخابات الرئاسية الشهر المقبل

عرضت فضائية “إكسترا نيوز” فى خبر عاجل عن إعلان الكرملين: الأسد يطلع بوتين على الاستعدادات للانتخابات الرئاسية المقررة في مايو في سوريا.

وأعلن قصر الرئاسة الروسي (الكرملين)، اليوم الاثنين، أنه لم يتم بعد تحديد موعد ومكان القمة المحتملة بين الرئيس فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي جو بايدن.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إنه من المخطط أن تكون القمة خلال أشهر الصيف، لكنه لم يتم بعد تحديد الموعد أو الدولة، التي من المقرر أن يتم خلالها اللقاء، وفقًا لوكالة “تاس” الروسية.

وأضاف: "في الواقع، تم طرح بعض المقترحات لكني لا أستطيع تأكيد موعدًا للقمة حاليًا ولا يوج أي اتفاق حول الموعد حتى الآن".