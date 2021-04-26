مرصد الأزهر يدين الاعتداء العنصري على أحد اللاجئين السوريين في ألمانيا

أدان مرصد الأزهر بأشد العبارات الهجوم العنصري الذي تعرض له أحد اللاجئين السوريين في مدينة "ايرفورت" الألمانية؛ حيث هاجم أحد الركاب شابًا سوريًا يبلغ من العمر سبعة عشر عامًا في ترام المدينة.



وقد انتشر مقطع فيديو للهجوم العنصري على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أن الرجل قد بدأ بالاعتداء على الشاب السوري مطالبًا إياه بالعودة إلى بلاده، إلى جانب توجيه ركلات قوية بالقدم لرأس الشاب الذي ظل جالسًا على مقعده يتحمل الركلات العنيفة.

وأكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف خطورة هذه الأفعال التي تنطلق من العداء للأجانب والمسلمين، على وحدة واستقرار المجتمعات. مذكرًا بما حدث منذ ما يزيد على 10 سنوات للصيدلانية المصرية "مروة الشربيني" التي لقت حتفها على يد أحد المتطرفين في ألمانيا؛ لذا يدق المرصد ناقوس الخطر بعد تصاعد حدة الهجمات العنصرية في عدد من الدول الأوروبية وهو ما يستدعي تفعيل القوانين لوقف تلك الهجمات العنصرية.