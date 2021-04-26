عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

علاء عابد يطالب بفصل كل من يثبت تعاطيه للمخدرات في هيئة السكة الحديد

مجلس النواب
مجلس النواب

وجه النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، التحية للمهندس كامل الوزير، وزير النقل على شجاعته وجرأته فى التعامل مع أزمة السكة الحديد،ووقوفه اليوم أمام البرلمان، وعرض خطته لتطوير هيئة السكة الحديد .

وأضاف النائب علاء عابد،في كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي،وبحضور وزير النقل المهندس كامل الوزير:"إنني بصفة عضو في البرلمان ورئيس لجنة النقل والمواصلات فأنا مسئول أمام الله وأمام البرلمان عن حماية أرواح المواطنين، ونقف جنبا إلى جنب مع وزارة النقل في إصلاح منظومة السكة الحديد".

وتابع رئيس لجنة النقل والمواصلات:"أن جائحة كورنا هي السبب فى عدم الانتهاء من تطوير السكة الحديد،قائلا: “لولا أزمة كورونا لكان تم الانتهاء من خطة الوزارة لتطوير هيئة السكة الحديد، لافتا إلى أن ما طرحه الوزير أمام البرلمان هي سياسة الوزارة لاصلاح المنظومة والتى تم إهمالها على مدار 50 سنة”.

وأكد رئيس لجنة النقل والمواصلات،أن الإصلاح أهم من الإقصاء، لافتا إلى أن الإصلاح قادم لا محالة فى السكة الحديد وقطاع النقل.

وطالب عابد بضرورة تطوير وتأهيل العنصر البشري،مؤكدا أنه سيطالب  رئيس الوزراء بإجراء تعديل على قانون الخدمه المدنية ، بحيث يتم فصل كل من يثبت أنه يتعاطي المخدارت  لانه مسؤل عن حياة وارواح المواطنين.

وزير النقل السكة الحديد البرلمان لجنة النقل والمواصلات

ترشيحاتنا

الأرصاد: موجة حارة جديدة تضرب البلاد بداية من الأربعاء المقبل

الحكم وتهديد اليويفا بالعقاب ..الرعب يجتاح ريال مدريد قبل موقعة تشيلسي

سيلمان وهدان : مصر تدفع فاتورة كبيرة منذ 30 يونيو وهناك قوي تحاول عرقلتنا

زيدان: سنقاتل على الألقاب حتى النهاية.. مواجهة تشيلسي الأصعب.. ولا أخشى التحكيم

واحد منهم بس ممكن يعمل كارثة .. كامل الوزير : في موظفين مهملين وكسالى في هيئة السكة الحديد

253 ألف إصابة.. متخصص شئون آسيوية يكشف تفاصيل انتشار كورونا بالهند.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دون خسائر فى الأرواح.. اندلاع حريق في مخزن خردة بقنا

بوادر خناقة بين محمد رمضان ومحمد إمام .. تعرف علي التفاصيل

طارق شوقى يعلن موعد امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية ..فيديو

اللحظات الأخيرة قبل وفاة عشماوي.. تعرض لوعكة صحية مفاجئة.. وأسرته تؤكد: يوزع الخير على الغلابة ويخصص لهم مساعدات مالية شهرية

عناصر متطرفة لا تريد لمصر الأمن والسلام .. وزير النقل يشرح أسباب حوادث السكة الحديد

براءة تامر أمين في اتهامه بإهانة أهالي الصعيد

قرار رئاسي واستقالة ومصير الامتحانات.. 3 أحداث ساخنة في آخر 24 ساعة

وزير التعليم: طلاب الثانوية العامة سيؤدون امتحانات المواد غير المضافة للمجموع في المنزل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

فيديو

فيديوجراف .. يوليو القادم .. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة

للمرة الثانية .. محمد رمضان يسخر من الفنان إسماعيل ياسين.. القصة الكاملة

فيديوجراف.. إعلان حالة الطوارئ في مصر لهذا السبب

فيديو جراف.. آخر تصريحات الطيار أشرف أبو اليسر قبل وفاته

المزيد

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: هو فى إيه

فاطمة يوسف تكتب: التوحد علاج أم تأهيل؟

د. علاء الشال يكتب: كم ستكلفك الابتسامة في وجوه الناس؟

كواعب أحمد البراهمي تكتب: عيد تحرير سيناء

محمود البسيوني يكتب : رسائل بخط اليد

د. كمال الدسوقي يكتب: صوموا تصحوا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عاطف عبد الستار

كيف نجت مصر من خريطة الدم

أحمد فرغلى رضوان

«لعبة نيوتن».. والجاذبية الفنية

د.سالم الكتبي

حرب باردة جديدة ...!

مني أحمد

صباح الخير يا سينا

شريف سمير

قسم «الرقيب الفنان»

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «1-2»

د.مجدي بدران

كيف يعزز الصيام البنية الشبكية العصبية؟

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: القوة السيبرانية الأولى

اﻟﻤﺰﻳﺪ