علاء عابد يطالب بفصل كل من يثبت تعاطيه للمخدرات في هيئة السكة الحديد

وجه النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، التحية للمهندس كامل الوزير، وزير النقل على شجاعته وجرأته فى التعامل مع أزمة السكة الحديد،ووقوفه اليوم أمام البرلمان، وعرض خطته لتطوير هيئة السكة الحديد .

وأضاف النائب علاء عابد،في كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي،وبحضور وزير النقل المهندس كامل الوزير:"إنني بصفة عضو في البرلمان ورئيس لجنة النقل والمواصلات فأنا مسئول أمام الله وأمام البرلمان عن حماية أرواح المواطنين، ونقف جنبا إلى جنب مع وزارة النقل في إصلاح منظومة السكة الحديد".

وتابع رئيس لجنة النقل والمواصلات:"أن جائحة كورنا هي السبب فى عدم الانتهاء من تطوير السكة الحديد،قائلا: “لولا أزمة كورونا لكان تم الانتهاء من خطة الوزارة لتطوير هيئة السكة الحديد، لافتا إلى أن ما طرحه الوزير أمام البرلمان هي سياسة الوزارة لاصلاح المنظومة والتى تم إهمالها على مدار 50 سنة”.

وأكد رئيس لجنة النقل والمواصلات،أن الإصلاح أهم من الإقصاء، لافتا إلى أن الإصلاح قادم لا محالة فى السكة الحديد وقطاع النقل.

وطالب عابد بضرورة تطوير وتأهيل العنصر البشري،مؤكدا أنه سيطالب رئيس الوزراء بإجراء تعديل على قانون الخدمه المدنية ، بحيث يتم فصل كل من يثبت أنه يتعاطي المخدارت لانه مسؤل عن حياة وارواح المواطنين.