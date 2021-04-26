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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زيدان: سنقاتل على الألقاب حتى النهاية.. مواجهة تشيلسي الأصعب.. ولا أخشى التحكيم

زيدان
زيدان

يستضيف فريق ريال مدريد، نظيره تشيلسي، غدًا الثلاثاء، في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وشدد زين الدين زيدان على أهمية المباراة قائلًا: "الفريقان يتمتعان بخبرة في جميع المسابقات ويجب أن نلعب مباراتين جيدتين للفوز والعبور إلى النهائي،نحن نستعد للمباراة وسننافس بقوة منذ الدقيقة الأولى وحتى الدقيقة 90".

وأضاف زيدان "إنها مباراة في نصف النهائي وستكون صعبة.. إنها أصعب مباراة والأكثر إثارة أيضاً لأنها مباراتنا القادمة.. دوري أبطال أوروبا مسابقة متميزة وسنلعب مباراة في نصف النهائي.. لقد تدربنا جيداً ونريد تقديم مباراة جيدة والتنافس بقوة".

وتابع: "لا أعتقد أن تشيلسي سينغلق على نفسه،فهو فريق متكامل، يهاجم ويدافع،وقام بعمله في دوري أبطال أوروبا ويستحق مثلنا، التواجد في نصف النهائي، علينا الدفاع جيداً وتقديم أفضل ما لدينا على أرض الملعب لإلحاق الضرر بتشيلسي".

واستبعد زيدان احتمالية استبعاد فريقه من بطولة دوري أبطال أوروبا،قائلا:":"عقوبة محتملة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم؟؟ من السخف الاعتقاد بأننا لن نلعب في دوري الأبطال في العام المقبل..لا يمكن قول المزيد..يُقال الكثير عن هذا الموضوع، ولكن علينا التركيز على مباراة الغد،بالنسبة لبقية الأمور،التي لا يمكن لنا السيطرة عليها، فسيجري الحديث عنها كثيراً. نحن نريد أن يكون ريال مدريد في دوري الأبطال في الموسم المقبل".

وأضاف: "سيقوم الحكم بعمله ويجب أن نفكّر نحن في لعب كرة القدم. إذا فكرنا أن ما يحدث سيضر بنا، فإننا سنخسر. علينا التنافس من الدقيقة الأولى وحتى الدقيقة 90. لا يمكننا السيطرة على بقية الأمور ولذلك لن نخوض فيها".

وعن فلورنتينو بيريز، قال زيدان: "الرئيس يعرف ما في قلبي ونحن هنا للتحضير لمباراة تشيلسي. لن نتحدث الآن عن بقية الأمور. سنلعب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وعلينا التفكير في ذلك فقط".

الدوري الإسباني أم دوري الأبطال؟

وقال زيدان "لن نختار. لدينا خيارات في كلتا المسابقتين..واجهنا صعوبات لكننا تمكنا من النهوض دائماً. ما يزال هناك شهر من المنافسة وسنناضل حتى النهاية مهما حصل. لا نفكر في أي شيء آخر. قد نواجه صعوبات، لكن جميع الفريق تواجه صعوبات هذا الموسم. سنقدم أفضل ما لدينا في كل مباراة، نحن ريال مدريد وبإمكاننا تحقيق أي شيء. ما يحفّزنا هو العمل اليومي وسنناضل وتقاتل يوماً بعد يوم".

كروس وميندي؟

وبسؤاله عن كروس وميندي،قال زيدان"إن توني بخير وسيكون معنا، لن يلعب فيرلاند، ما يزال يحتاج لشيء ما".
 

تطورات حالة ميليتاو؟

وعن تطوروت حالة ميليتاو،قال زيدان "إنه يعمل بشكل جيد ونحن سعداء. تحلى بالصبر وعمل بجد. كل لاعب يساهم بشيء ما في الفريق وهذا ما أظهره ميليتاو".
 

عودة هازارد

وعن عودة هازارد،قال زيدان:"ليس هناك أي شكوك. لعب جيداً في المباراة الأخيرة وهذا هو الشيء الأكثر أهمية: ألا تشعر بأي ألم. الآن نحن سعداء لأنه معنا لأنه سيضفي الكثير على الفريق".

 

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