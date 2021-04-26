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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

رئيس دفاع البرلمان: نشكر وزير النقل وندعمه بكل ما يطلبه من قوانين وقرارات

النائب أحمد العوضي
النائب أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان

قال النائب أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان: أشكر وزير النقل على البيان الشامل الذي تناول كافة الجوانب والجهود التي قامت بها الدولة فيما يخص تطوير كافة القطاعات الموجودة لدى الوزارة.

 

وتابع خلال الجلسة العامة للبرلمان التي تشهد حضور وزير النقل كامل الوزير: أشفق على وزير النقل من حجم المهام الملقاة على عاتقه، أقدر تحمله للمسئولية الوطنية، النواب يدعموك، وكل ماتطلبه من قوانين وقرارات هي واجبة التنفيذ، لكي ننهض بقطاع السكك الحديدية. 

 

واستطرد: لدينا قطار سريع وكهربائي ومونوريل بالإضافة لتطوير السكك الحديدية، وهي مشروعات تمثل نقلة حضارية في سبيل بناء مصر الحديثة.

 

واختتم العوضي: قدمت لمصر الكثير قبل تولي مسئولية وزير النقل وأنت رئيسا للهيئة الهندسية، قمت بأعمال مشرفة ونشكرك عليها.

 

وكان قد التقي النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب بوزير النقل الفريق كامل الوزير في مقر اللجنة بمجلس النواب قبل بيان الوزير الذي ألقاه تحت القبة عن خطة الوزارة لتطوير قطاعات النقل المختلفة خاصة قطاع السكك الحديدية.

 

ووجه وزير النقل كامل الوزير، مجموعة من المطالبات خلال حضوره إلى مجلس النواب، مطالبا بتعديل "قانون الخدمة" لفصل العناصر المرتبطة بالأنشطة المتطرفة والإيثارية، أو أن يتم  توزيع العمال الذي يثبت أنهم من العناصر المتطرفة إلى وظائف غير حساسة لحين صدور قانون الخدمة.

 

واستطرد خلال الجلسة العامة: نطالب قيادات النقابات العمالية بتوعية العمال لعدم الامتثال بالعناصر التي تحرض على تعطيل الإنتاج، مشددا: كل يوم نواجه عناصر تحاول التحريض وتعطيل العمل.

 

وأردف: كما أطالب التعاون في إزالة الأسواق العشوائية التي تقام في حرم السكك الحديدية، فهناك ورش عشوائية على خطوط السكك الحديدية، وقد هاتفت النائب محمود بدر لإزالة الأسواق العشوائية على "قلب قضبان" السكك الحديدية في دائرته، ولازلنا نطلب التعاون من أجهزة الحكم المحلي ووزارة الداخلية.

 

واختتم: هناك "صبية مدفوعون" من عناصر لا تريد الأمن والسلامة يقومون بإلقاء الطوب، وفي النهاية يتم الإفراج عنهم، وآخرون يضعون الحجارة الثقيلة ويصورون القطارات التي تتعرض للدمار بالهواتف المحمولة، وآخرون يقومون بفك مسامير شرائط السكك الحديدية، وفي النهاية يتم الإفراج عنهم.

وزير النقل الجلسة العامة البرلمان السكك الحديدية الهيئة الهندسية

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