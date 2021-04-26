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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد: موجة حارة جديدة تضرب البلاد بداية من الأربعاء المقبل

الطقس في مصر
الطقس في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من بعد غد الأربعاء، وحتى يوم الأحد المقبل، سيكون هناك ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية، ليعود الطقس ما بين الحار إلى شديد الحرارة خلال ساعات النهار، معتدل ليلا.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها اليوم، أنه خلال فترة الموجة الحارة من الأربعاء حتى يوم الأحد المقبل، يسود طقس حار نهارا على السواحل الشمالية ودرجة الحرارة العظمى تتراوح ما بين 28 لـ 32 للعظمى، يكون شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وتتراوح الحرارة ما بين 35 لـ 38 درجة، وعلى جنوب سيناء وجنوب البلاد تصل درجة الحرارة العظمى ما بين 38 لـ 41 درجة.

الأرصاد : طقس الغد مائل للحرارة .. والعظمى بالقاهرة 28 درجة

تصل لـ 41 .. الأرصاد تحذر: موجة حارة جديدة تضرب البلاد.. الأربعاء

ويكون الطقس ليلا، لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ودرجات الحرارة الصغرى تتراوح ما بين 16 لـ 19 درجة، يكون معتدل جنوبا ودرجة الحرارة الصغرى تتراوح ما بين 23 لـ 27.

وتبقى الظاهرة الجوية المؤثرة خلال هذه الفترة، هي النشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء.

هيئة الأرصاد الجوية الأرصاد الجوية درجات الحرارة موجة حارة جديدة موعد الموجة الحارة

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